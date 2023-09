El gobierno español enfría las prisas de Junts y ERC para atar la amnistía

El gobierno español ha aprovechado el escaparate de la Diada de Cataluña para enfriar las prisas de Junts y ERC para atar la amnistía antes de la investidura de Pedro Sánchez. Tanto el PSOE como Sumar han intentado rebajar los discursos de “máximos” del independentismo, que durante este lunes ha vuelto a señalar la amnistía como el inicio de una nueva fase de la negociación con el estado español y no el fin del Proceso. La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no ha hecho ninguna referencia explícita a la amnistía, ha asegurado que negociarán con “discreción”, “prudencia” y “cautela” y ha insistido que Junts y ERC “conocen bien cuáles son las limitaciones del PSOE”, que ha circunscrito cualquier acuerdo al respeto al marco constitucional.

Más claros han sido desde Sumar, que ven prácticamente imposible aprobar la ley de amnistía antes de la investidura de Pedro Sánchez. «Vamos muy justos. Es forzar mucho la máquina. No sé si se podrá hacer en estos términos», ha dicho Asens a primera hora en una entrevista en TVE. Poco después, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha reforzado el mensaje y ha alertado que Junts reclama unos “plazos muy cortos” que se tiene que ver si encajan con los trámites parlamentarios. Urtasun considera que la amnistía es “asumible” y “tiene encaje constitucional”, pero ha avisado que hay que ver cómo se puede articular. «Creo que no tenemos que ser prisioneros de los términos. El que es importante son los efectos que tendrá esta medida”. El portavoz de Sumar también ha marcado el terreno de juego para la investidura y ha insistido que el gobierno español solo hablará de amnistía con el independentismo. El referéndum, pues, no está sobre la mesa.

En una rueda de prensa desde Ferraz después de la reunión de la ejecutiva del PSOE, María Jesús Montero ha recordado que los discursos del independentismo durante la Diada no aportan «nada de nuevo respecto a lo que dicen desde hace mucho de tiempo», porque «son partidos que tienen reivindicaciones respecto a la independencia y en esto se encuentran en las antípodas» de los socialistas. La ministra de Hacienda ha reiterado que tanto Junts como ERC “saben qué piensa el PSOE sobre determinadas cuestiones» y ha atribuido las proclamas independentistas al altavoz del 11 de septiembre. «En días como hoy saben que se intensifican más los símbolos e iconos» y por eso «asistimos a este tipo de declaraciones”, ha dicho.

Aragonés al acto de la Fiesta 2023 de ERC / ACN

Aragonés avisa que la amnistía no será «el fin de nada»

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha repetido que la amnistía no será «el fin de nada» sino el «primer pasp necesario para abrir camino». Durante el acto político de ERC por la Diada, Aragonés ha insistido que la amnistía “no es suficiente” y que Cataluña tiene que poder votar su futuro. El presidente de la Generalitat ha aprovechado para reivindicar el trabajo hecho por ERC. «Quién va delante y abre camino, aparta las zarzas y marca el paso es quien más se desgarra”, ha dicho. «Cataluña tiene derecho a decidir su futuro y que se le reconozca, y abrir camino hacia el referéndum definitivo, reconocido por la comunidad internacional para devenir un estado”.