Centenars de persones convocades pels CDR omplen els carrers de Sants

Amb mitja hora de retard sobre l’hora prevista, ha començat la manifestació organitzada pels Comitès de Defensa de la República (CDR) amb motiu de la Diada. Una convocatòria d’una columna, amb el lema Independència d’obertura, per reivindicar el mandat del Primer d’Octubre. Centenars de persones s’han afegit a la proposta dels CDR de marxar en una columna unitària fins a la Ciutat de la Justícia. Allà s’uniran amb una de les quatre columnes de la manifestació tradicional de la diada de l’ANC. Una bandera negra de rendició, estelades, crits d’“Independència”, “Urquinaona, ho tornarem a fer”, “Puta Espanya!” i “1-O ni oblit ni perdó” i petards configuren l’attrezzo de la manifestació que ha baixat pel carrer de Sants.

Entre els assistents, s’hi compten destacats activistes dels Comitès de Defensa de la República i de l’independentisme d’arreu del país. Així mateix, també hi participen alguns dels detinguts en l’operació Vuelta que va deixar quatre persones arrestades per intentar suposadament boicotejar la carrera ciclista. Abans de començar la marxa quatre veus diferents col·lectius han llegit un manifest en què reivindiquen la figura del CDR i reclamen a l’independentisme que es mostri “fort i unit, massivament al carrer i també amb una representació política nova sense indultats al capdavant i sense la penosa trencadissa actual”.

Marxa dels CDR per la Diada 2023 / Quico Sallés

Així serà la manifestació de la Diada

La manifestació de l’ANC per la Diada 2023 tindrà quatre columnes que sortiran des de diferents punts de Barcelona i confluiran a la plaça Espanya, que l’entitat anomena plaça 1 d’Octubre. La columna anomenada País, que surt de la plaça de Sant i baixarà pel carrer Tarragona, servirà per denunciar el dèficit d’infraestructures amb Rodalies com a cas més flagrant. La segona columna, Llibertat, s’ha convocat a la Ciutat de la Justícia per reclamar la independència i denunciar els més de 4.000 casos de repressió de l’estat. Arribarà a plaça Espanya per la Gran Via.

La tercera columna, Sobirania, denuncia el dèficit fiscal –que l’ANC xifra en uns 18.000 milions d’euros anuals–. Començarà a la seu d’Hisenda a la plaça Letamendi i marxarà per l’altre extrem de la Gran Via. La quarta columna, Llengua, es concentrarà a l’escola Proa, al barri de la Bordeta, per reivindicar el català i la cultura catalana.