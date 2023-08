Vídeo: L’operatiu policial per detenir els independentistes de la Vuelta

Operació Splendor. Aquest és el nom amb què el Cos Nacional de Policia ha batejat l’operació per detenir quatre independentistes osonencs acusats d’intentar “presumptament” de sabotejar la Vuelta España al seu pas per Catalunya. Els agents de la Comissaria General d’Informació han realitzat un vídeo de la detenció i del material que els va induir a iniciar les perquisicions de la detenció de dissabte al Solsonès. Segons les imatges policials, l’equip d’investigadors de la Vuelta va detectar dos bidons de 200 litres cadascun amagat entre la vegetació i un sistema d’activació per ruixar amb una mànega la carretera amb un oli viscós, tal i com va avançar El Món.

La policia conclou que el líquid guardat seria abocat en el moment que passessin els ciclistes pel terme municipal de Clariana de Cardener (Solsonès), en l’etapa prevista per dilluns que anava de Súria (El Bages) a Arinsal, al Principat d’Andorra, a través de la carretera C55. Una tesi que topa amb el de les primeres conclusions de la mateixa policia que apuntava al fet que els acusats volien abocar l’oli abans d’iniciar l’etapa per obligar a suspendre la cursa, tenint present que per netejar la calçada podria allargar-se fins a dos dies. En tot cas, els detinguts asseguren que van ser detinguts quan procedien a posar una pancarta.

“Nombroses mesures de seguretat”

En la mateixa línia, la policia remarca que “ha constatat que els quatre arrestats adoptaven nombroses mesures de seguretat per evitar la seva detecció i vigilància”. Així subratllen que “en el moment de la seva detecció cap dels processats portava telèfon mòbil i havien utilitzat senders secundaris -de complexa transitabilitat– per arribar on suposadament havien instal·lat el mecanisme”. El “mecanisme” constaria dels dos bidons, una mànega apuntant la carretera, una electrovàlvula i un temporitzador alimentats amb una bateria de vehicle.

Els agents insisteixen que era “difícil” detectar-lo per com estava camuflada i amagada tota la instal·lació. De tota manera, admeten que encara no tenen els resultats de la Policia Científica sobre les característiques de l’oli que hi havia als dipòsits. Ara els quatre processats, l’Oriol, David, Josep i Xavi, es troben amb llibertat amb la mesura cautelar de no acostar-se a 500 metres de la Vuelta al seu pas per Catalunya i amb una acusació dels delictes contra la seguretat viària, medi ambient, desordres públics i organització criminal. La jutgessa d’Instrucció de Solsona manté el secret de les actuacions.