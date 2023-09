Feliu insisteix que el Parlament ha de reconèixer la DUI del 2017

L’endemà de la multitudinària manifestació amb motiu de la Diada, la presidenta de l‘Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha volgut insistir en la importància de què el Parlament de Catalunya reconegui la DUI, ja que no ho va fer en el seu moment. Així ho ha declarat durant una entrevista al ‘Cafè d’Idees’, de RTVE, aquest matí després que Gemma Nierga li preguntés per les declaracions del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha fet fa pocs minuts a El matí de Catalunya Ràdio. Unes declaracions on ha deixat molt clar que, en aquests moments, reactivar la DUI tal com demana l’ANC “no serviria de res”: “Una DUI no serviria per a res si no va acompanyada d’un reconeixement internacional”. En aquest sentit, Feliu creu que sense el reconeixement del Parlament, era evident que ningú podia reconèixer la independència: “Evidentment, sense el Parlament no ens podia reconèixer ningú”.

Feliu insisteix que la independència s’ha d’aconseguir amb el reconeixement del Parlament i amb la mobilització ciutadana als carrers, una mobilització que veu completament factible: “La gent està disposada a sortir al carrer, i ahir ho van tornar a demostrar”, assegura. De fet, tot i que el recompte d’assistents presentats per la Guàrdia Urbana indica que és la manifestació amb menys participació dels darrers anys, Feliu ho desmenteix i assegura que, segons les seves xifres -800.000 assistents-, ahir hi va haver més participació que l’any anterior. La presidenta de l’ANC també ha carregat contra el president de la Generalitat: “Tenim seriosos dubtes que Aragonès sigui qui aconsegueixi la independència”, etziba fent referència a la promesa del president de ser l’encarregat de culminar-la.

Manifestants durant l’acte organitzat per l’ANC a la Diada 2023 / Mireia Comas

Uns indults 2.0

Durant l’entrevista, Feliu també ha avisat al president a l’exili, Carles Puigdemont, que totes les negociacions que mantingui amb l’Estat per desencallar una investidura han de ser en clau d’independència. De fet, considera que sense aquest objectiu, la resta de punts perdrien el sentit i la força perquè tot el que es tracti amb Espanya, inclosa l’amnistia, ha de servir per fer la independència: “No volem que siguin uns indults 2.0, on els van condicionar a què no es tronarien a repetir actes com els de l’1-O”.