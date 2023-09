Feliu insiste que el Parlament tiene que reconocer la DUI del 2017

El día siguiente a la multitudinaria manifestación con motivo de la Fiesta, la presidenta de l‘Asamblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha querido insistir en la importancia de que el Parlament de Cataluña reconozca la DUI, puesto que no lo hizo en su momento. Así lo ha declarado durante una entrevista al ‘Café de Ideas’, de RTVE, esta mañana después de que Gemma Nierga le preguntara por las declaraciones del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha hecho hace pocos minutos a ‘El matí de Catalunya Ràdio’. Unas declaraciones donde ha dejado muy claro que, en estos momentos, reactivar la DUI tal como pide la ANC «no serviría de nada»: “Una DUI no serviría para nada si no va acompañada de un reconocimiento internacional”. En este sentido, Feliu cree que sin el reconocimiento del Parlamento, era evidente que nadie podía reconocer la independencia: «Evidentemente, sin el Parlamento no nos podía reconocer nadie».

Feliu insiste que la independencia se tiene que conseguir con el reconocimiento del Parlamento y con la movilización ciudadana en las calles, una movilización que voz completamente factible: «La gente está dispuesta a salir a la calle, y ayer lo volvieron a demostrar», asegura. De hecho, a pesar de que el recuento de asistentes presentados por la Guardia Urbana indica que es la manifestación con menos participación de los últimos años, Feliu lo desmiente y asegura que, según sus cifras -800.000 asistentes-, ayer hubo más participación que el año anterior. La presidenta de la ANC también ha cargado contra el presidente de la Generalitat: «Tenemos serias dudas que Aragonés sea quién consiga la independencia», espeta haciendo referencia a la promesa del presidente de ser el encargado de culminarla.

Manifestantes durante el acto organizado por el ANC a la Fiesta 2023 / Mireia Comas

Unos indultos 2.0

Durante la entrevista, Feliu también ha avisado al presidente al exilio, Carles Puigdemont, que todas las negociaciones que mantenga con el Estado para desencallar una investidura tienen que ser en clave de independencia. De hecho, considera que sin este objetivo, el resto de puntos perderían el sentido y la fuerza porque todo el que se trate con España, incluida la amnistía, tiene que servir para hacer la independencia: «No queremos que sean unos indultos 2.0, donde los condicionaron a que no se tronarían a repetir actas como los del 1-O».