Asens situa Zapatero com a peça clau per negociar amb Puigdemont

Jaume Asens, una de les figures escollides per Sumar per negociar amb Junts una possible investidura de Pedro Sánchez, col·loca l’expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero en mig de l’entramat de converses. De fet, Asens el proposa com a possible ‘relator’ o ‘intermediari’, ja que creu que és la figura més adient per realitzar aquesta tasca: “Crec que té una imatge i una legitimitat que s’ha guanyat a pols en els últims temps i és una persona que podria jugar un rol interessant en la negociació entre Puigdemont i Sánchez”, ha dit aquest diumenge en una entrevista a ‘elDiario.es’.

De fet, en aquest sentit, Asens creu que una trobada entre Puigdemont i Zapatero a Brussel·les “seria una imatge que ajudaria”. El negociador de Sumar també ha criticat Felipe González per negar l’amnistia i dir que és un requisit que no entra de cap manera dins la Constitució espanyola. “Jo respecto l’opinió de González sobre l’amnistia, però crec que l’opinió que importa és la del Constitucional”, etziba. “Igual que el Constitucional va ser l’origen del problema a Catalunya, ara pot ser la solució. El que posi les coses al seu lloc, començant per avalar una amnistia”, argumenta.

L’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero en la presentació del seu llibre ‘No voy a traicionar a Borges’ a l’Ateneu Barcelonès / DAVID ZORRAKINO – EUROPA PRESS

Amnistia com a pedra angular

Asens situa l’amnistia com a eix central de les converses futures, ja que creu que es tracta de la “pedra angular de tota la resta”. De fet, en aquesta línia, el negociador, que va formar part de la trobada amb el president a l’exili, ha desvelat que va ser Junts qui va sol·licitar aquesta reunió: “Nosaltres no vam tenir cap problema perquè ens semblava un gest de distensió i positiu”, recalca, i anima a la resta de formacions a fer el mateix: “Hem de superar aquesta etapa de retrets i caricatures sobre Puigdemont, perquè això dificulta el diàleg democràtic. En aquesta nova etapa que s’obre seria convenient construir ponts”, conclou.