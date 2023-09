Miguel Bosé treu a la llum quan i per què tornarà a viure a Espanya

Miguel Bosé ha arribat a un punt de la seva vida en què vol treure a la llum tot el que ha callat aquests anys. El cantant, pertanyent a una família d’artistes, és conegut per haver creat èxits musicals que es canten unes quantes dècades després. Ara ha protagonitzat un parell de documentals sobre la seva vida i, per tal de promocionar-los, està concedint entrevistes a diversos mitjans de comunicació. Entre elles, una a Vanity Fair que ha cridat molt l’atenció perquè parla del seu futur més immediat i revela quins plans té.

Actualment, està vivint a Mèxic, país que diu que no abandonarà de moment ni tan sols després d’haver patit un robatori amb violència en els darrers dies. Té clar que anirà viatjant a Espanya de tant en tant perquè se sent espanyol. El problema és que diu que té la feina allà a Amèrica: “Tornaré a viure a Espanya? Segurament sí, però no sé quan. Els meus fills estan a la secundària, però d’aquí a cinc anys estaran a la Universitat amb les seves xicotes, les amigues, les independències… Sé que aniran a estudiar a altres països i, probablement, no voldré estar aquí sol. Tot és una suposició, per això, ja que aquí a Mèxic estic de meravella”.

Aquesta setmana s’ha estrenat a Movistar+ una sèrie que mostra el Miguel Bosé més personal. Com explica la decisió de voler ser transparent? “Tot el que carregava era molt pesat i ocupava molt d’espai”. Li han preguntat des de la revista si, després de tot el que ha viscut, voldria fer marxa enrere i no començar una vida professional lligada a l’espectacle: “Ja vaig deixar-ho. Si aquesta vegada pogués ser biòleg marí, seria feliç”, diu en una sorprenent resposta.

Miguel Bosé revela que ha necessitat teràpia psicològica

Gestionar la fama que té des de petit no ha estat fàcil i reconeix que ha necessitat ajuda psicològica, però només en un moment puntual de la seva vida: “Hom no té les eines per poder afrontar determinades coses que, a més a més, no sap entendre”. El que lamenta és que abans no estigués tan estès això de poder demanar ajuda a un professional: “A la meva època havies d’entendre i solucionar les coses tu sol perquè, si no, estaves fotut”.

La seva va ser una família complicada, però diu que això no ha impedit que ell sigui un home familiar i tendre amb els seus: “La família no és una murga, sinó una benedicció”. De fet, aprofita aquesta xerrada per dedicar un missatge molt maco als seus fills que alguns han interpretat com una clatellada cap als seus ex: “Quan estàs enamorat penses que aquest amor és el de debò i el més gran perquè no saps estar sense ell o ella. De sobte, arriben els fills i comences a sentir coses que superen absolutament a totes les que havies sentit fins aquell moment. No coneixies l’amor de debò, aquest amor a canvi de res que és el més net i el més pur i que només coneixes quan tens fills”.

Per una altra banda, ha fet gràcia que reconegui que li agradi tenir fama d’estúpid amb la premsa: “M’encanta. M’agrada molt que la gent pensi que soc un antipàtic perquè ho soc amb els idiotes. El periodisme ha caigut a uns nivells… Em venen a preguntar-me sobre un disc i una cançó que no han sentit. En aquests moments penso que són idiotes i que hi ha una falta de serietat en el 95% de gent de la teva professió”.

Miguel Bosé parla de la vida privada en una entrevista | Europa Press

Deixa clar, una altra vegada, que no li importa el que diguin d’ell. Diu que ell sap què ha fet en aquesta vida i insisteix en què s’estima molt: “Continuo sent atractiu, oi? Cada edat té coses absolutament meravelloses i no he estat molt conscient de que guapo era quan era jove. Les arrugues apareixen, però tu te les has guanyat perquè t’han costat molts riures i molts disgustos”.