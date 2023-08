Més detalls del robatori violent a María del Monte: lligada i emmordassada

María del Monte i Inmaculada Casal han patit un robatori amb violència a casa. La cantant no va concedir molts detalls a la premsa en un primer moment perquè els fets encara s’estaven investigant, però la seva parella sí que ha parlat amb els periodistes. Si fins ara només se sabia que van entrar-les a casa i que s’ho havien endut tot, ara s’afegeixen tots els detalls de la cronologia del malson que han viscut.

Es trobaven a dins de la casa que comparteixen a Sevilla quan, de sobte, veien que entrava un grup de cinc persones encaputxades: “Estem en xoc, estem horroritzades i no dormim. Ha atacat la meva casa, la meva intimitat i la meva habitació. Han estat cinc homes encaputxats i ens han deixat sense res, s’han endut tota la nostra vida”, ha dit Inmaculada. La periodista diu que viuen en el mateix lloc des de fa 25 anys i que mai no s’haurien imaginat que això els podria passar perquè són “persones normals” que no viuen en una urbanització de luxe ni guanyen “milions”.

Nacho Abad a El debate ha donat més detalls sobre què va passar a dins de la casa aquella nit. L’atracament va produir-se cap a les quatre de la matinada, quan cinc atracadors vestits de negre i amb passamuntanyes haurien entrat a la casa a través del mur de darrere de la finca. Haurien col·locat un palet de fusta de manera vertical per poder escalar i accedir a la propietat. Llavors haurien tirat a terra la porta de casa “a cops de peu”, ja que sembla que no estava tancada amb clau.

María del Monte i Inmaculada Casal pateixen un robatori | Europa Press

Un grup de lladres emmordassa la cantant María del Monte

Un cop a dins, la banda hauria despertat a les cinc persones que s’hi trobava a dins: la parella, una treballadora, la filla d’Inmaculada i el marit d’aquesta. Tot hauria estat molt ràpid i no els haurien donat temps d’avisar a la policia. Els haurien reunit a tots a la planta baix, els haurien demanat els telèfons mòbils i haurien emmordassat María del Monte, a més a més de lligar-la de mans amb violència mentre l’amenaçaven de pallisses i de mort mentre li exigien la combinació de la caixa forta.

Ella va accedir i, amb això, haurien agafat totes les joies i els pocs diners que hi guardaven. Haurien sortit per la porta de la mateixa manera en què havien entrat i haurien tirat fora els telèfons que els havien tret. Una escena digna de pel·lícula de por que no oblidaran fàcilment les víctimes, que haurien arribat a patir de debò per la seva integritat.