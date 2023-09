Miguel Bosé saca a la luz cuándo y por qué volverá a vivir en España

Miguel Bosé ha llegado a un punto de su vida en el que quiere sacar a la luz todo lo que ha callado estos años. El cantante, perteneciente a una familia de artistas, es conocido por haber creado éxitos musicales que se cantan unas cuantas décadas después. Ahora ha protagonizado un par de documentales sobre su vida y, para promocionarlos, está concediendo entrevistas a varios medios de comunicación. Entre ellas, una a Vanity Fair que ha llamado mucho la atención porque habla de su futuro más inmediato y revela qué planes tiene.

Actualmente, está viviendo en México, país que dice que no abandonará de momento ni siquiera después de haber sufrido un robo con violencia en los últimos días. Tiene claro que irá viajando a España de vez en cuando porque se siente español. El problema es que dice que tiene el trabajo allí en América: «¿Volveré a vivir en España? Seguramente sí, pero no sé cuándo. Mis hijos están a la secundaria, pero de aquí a cinco años estarán en la Universidad con sus novias, las amigas, las independencias… Sé que irán a estudiar a otros países y, probablemente, no querré estar aquí solo. Todo es una suposición, por eso, ya que aquí en México estoy de fábula».

Esta semana se ha estrenado en Movistar+ una serie que muestra al Miguel Bosé más personal. ¿Cómo explica la decisión de querer ser transparente? «Todo lo que cargaba era muy pesado y ocupaba mucho de espacio». Le han preguntado desde la revista si, después de todo lo que ha vivido, querría dar marcha atrás y no empezar una vida profesional ligada al espectáculo: «Ya lo dejé. Si esta vez pudiera ser biólogo marino, sería feliz», dice en una sorprendente respuesta.

Miguel Bosé revela que ha necesitado terapia psicológica

Gestionar la fama que tiene desde pequeño no ha sido fácil y reconoce que ha necesitado ayuda psicológica, pero solo en un momento puntual de su vida: «No se tienen las herramientas para poder afrontar determinadas cosas que, además, no sabe entender». Lo que lamenta es que antes no estuviera tan extendido esto de poder pedir ayuda a un profesional: «En mi época tenías que entender y solucionar las cosas tú solo porque, si no, estabas jodido».

La suya fue una familia complicada, pero dice que esto no ha impedido que él sea un hombre familiar y tierno con los suyos: «La familia no es un coñazo, sino una bendición». De hecho, aprovecha esta charla para dedicar un mensaje muy bonito a sus hijos que algunos han interpretado como un zasca hacia sus ex: «Cuando estás enamorado piensas que este amor es el de verdad y el más grande porque no sabes estar sin él o ella. De repente, llegan los hijos y empiezas a sentir cosas que superan absolutamente a todas las que habías sentido hasta aquel momento. No conocías el amor de verdad, este amor a cambio de nada que es lo más limpio y lo más puro y que solo conoces cuando tienes hijos».

Por otra banda, ha hecho gracia que reconozca que le guste tener fama de estúpido con la prensa: «Me encanta. Me gusta mucho que la gente piense que soy uno antipático porque lo soy con los idiotas. El periodismo ha caído a unos niveles… Me vienen a preguntarme sobre un disco y una canción que no han escuchado. En estos momentos pienso que son idiotas y que hay una falta de seriedad en el 95% de gente de tu profesión».

Miguel Bosé habla de la vida privada en una entrevista | Europa Press

Deja claro, otra vez, que no le importa lo que digan de él. Dice que él sabe qué ha hecho en esta vida e insiste en que se quiere mucho: «Continúo siendo atractivo, ¿verdad? Cada edad tiene cosas absolutamente maravillosas y no he sdo muy consciente de qué guapo era cuando era joven. Las arrugas aparecen, pero tú te las has ganado porque te han costado muchas risas y muchos disgustos».