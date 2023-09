VÍDEO | Enxampen dos passatgers mantenint relacions en un vol a Eivissa

Desori en un vol d’easyJet de Luton (Regne Unit) a Eivissa del passat 8 de setembre. Una parella va ser enxampada per un assistent de vol mentre mantenia relacions sexuals en un dels lavabos de l’aparell. Tot va quedar enregistrat en un vídeo gravat per una de les passatgeres. El descobriment va ser rebut amb gatzara per la resta del passatge, que semblava esperar amb impaciència el moment en el qual el membre de la tripulació obre la porta.

En el vídeo difós per la passatgera —que es vanta de tenir-ho “tot enregistrat”— es veu com l’assistent de vol vacil·la de si obrir o no la porta entre crits d’ànim d’algun passatger. Tot fa pensar que tant la tripulació com part del passatge, que en les imatges es veu que està a escassos dos metres del lavabo, podien sentir amb claredat els gemecs de la impacient parella que no va poder esperar a arribar a Eivissa per desfogar-se.

Ibiza.- La policía arrestó dos pasajeros de EasyJet tras ser sorprendidos por un tripulante teniendo relaciones íntimas en el baño durante un vuelo desde Luton. Podrían enfrentar un mes de cárcel y €1,000.00 de multa. pic.twitter.com/hRML8PVOJM — 𝘊𝘰𝘯𝘳𝘢𝘥𝘰 𝘈𝘷𝘪𝘢𝘤𝘪ó𝘯 ✈︎ (@Conradoaviacion) September 11, 2023

El passatge esclata d’alegria quan es revela l’escena

Després d’un parell de segons de dubte, l’home obre la porta i revela l’escena que tothom semblava anticipar a la seva ment, ja que el passatge esclata d’alegria. A l’interior del lavabo, la parella està en ple èxtasi i l’home, en adornar-se que no només els han enxampat sinó que bona part de l’avió està pendent de les seves peripècies, s’afanya a tancar la porta entre els crits i els aplaudiments del públic. Sempre quedarà la incògnita de com va ser el retorn de la parella als seus seients perquè no es veu al vídeo.

Segons la premsa britànica, la companyia ha confirmat els fets i ha informat que la policia va ser notificada de l’incident. Tot i algunes informacions, no està clar si els passatgers han rebut algun tipus de multa o si van ser detinguts en arribar a destí.