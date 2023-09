Junts rendibilitza la negociació amb el PSOE i superaria ERC, segons ‘El Mundo’

El diari madrileny ‘El Mundo’ ha realitzat un sondeig sobre quins serien els resultats d’unes noves eleccions espanyoles, un futur que no es descarta si Junts acaba no donant suport a una investidura de Pedro Sánchez i la d’Alberto Núñez Feijóo, prevista pel 26 i 27 de setembre, tampoc dona els seus fruits. La conclusió a la qual arriben és que Junts està rendibilitzant les negociacions que manté, tot i que encara no oficialment, amb el PSOE i superaria a ERC en escons. El partit de Puigdemont obtindria un total de 8 escons en unes noves eleccions, mentre que els republicans es mantindrien en 7.

Així doncs, l’enquesta que ha dut a terme l’empresa Sigma Dos per al diari madrileny augura que la tònica que ha quedat plasmada en les eleccions espanyoles del 23 de juliol seguiria molt present. Cal recordar que el 23-J els republicans van passar de 14 diputats a només 7, igualant el nombre d’escons dels juntaires. Amb les mateixes cadires a la cambra baixa, però, els de Puigdemont han guanyat un pes negociador que no tenen des d’ERC, tot i que des de l’endemà dels comicis s’han presentat com a negociadors clau amb Espanya, ja que tenen el mateix nombre de vots. Més enllà de l’independentisme, la foto fixa d’una nova crida a les urnes s’assemblaria molt a la de fa poc més d’un mes i mig. El partit que lidera Salvador Illa perdria un escó (de 19 a 18), precisament el que passaria a les mans de Junts, i la seva lleugera reducció en el percentatge de vot (0,9%) coincidiria pràcticament amb la que es quedaria el PP (1,1%).

L’expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, arribant a la conferència que ha donat aquest dimarts a Brussel·les per abordar la investidura de Sánchez / ACN

PP, possibles beneficiats de la repetició electoral

El sondeig de Sigma Dos també augura un altre beneficiat de la repetició electoral: el Partit Popular. El diari madrileny assegura que els populars recuperarien força dins de Catalunya, seguint amb la línia de les eleccions municipals del 28 de maig i les espanyoles del 23 de juliol. El PP, amb 13 actes en aquests moments, desbancarien com a quarta força en la Cambra autonòmica a Vox, que passaria d’onze a set membres