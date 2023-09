Junts rentabiliza las negociaciones y superaría ERC, según ‘El Mundo’

El diario madrileño ‘El Mundo’ ha realizado un sondeo sobre cuáles serían los resultados de unas nuevas elecciones españolas, un futuro que no se descarta si Junts acaba no apoyando a una investidura de Pedro Sánchez y la de Alberto Núñez Feijóo, prevista por el 26 y 27 de septiembre, tampoco mujer sus frutos. La conclusión a la cual llegan es que Juntos está rentabilizando las negociaciones que mantiene, a pesar de que encara no oficialmente, con el PSOE y superaría a ERC en escaños. El partido de Puigdemont obtendría un total de 8 escaños en unas nuevas elecciones, mientras que los republicanos se mantendrían en 7.

Así pues, la encuesta que ha llevado a cabo la empresa Sigma Dos para el diario madrileño augura que la tónica que ha quedado plasmada en las elecciones españolas del 23 de julio seguiría muy presente. Hay que recordar que el 23-J los republicanos pasaron de 14 diputados a solo 7, igualando el número de escaños de los juntaires. Con las mismas sillas a la cámara baja, pero, los de Puigdemont han ganado un peso negociador que no tienen desde ERC, a pesar de que desde el día siguiente a los comicios se han presentado como negociadores clave con España, puesto que tienen el mismo número de votos. Más allá del independentismo, la foto fija de un nuevo llamamiento a las urnas se asemejaría mucho a la de fecha reciente más de un mes y medio. El partido que lidera Salvador Isla perdería un escaño (de 19 a 18), precisamente el que pasaría a manos de Juntos, y su ligera reducción en el porcentaje de votos (0,9%) coincidiría prácticamente con la que se quedaría el PP (1,1%).

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Juntos, Carles Puigdemont, llegando a la conferencia que ha dado este martes en Bruselas para abordar la investidura de Sánchez / ACN

PP, posibles beneficiados de la repetición electoral

El sondeo de Sigma Dos también augura otro beneficiado de la repetición electoral: el Partido Popular. El diario madrileño asegura que los populares recuperarían bastante dentro de Cataluña, siguiendo con la línea de las elecciones municipales del 28 de mayo y las españolas del 23 de julio. El PP, con 13 actas en estos momentos, desbancarían como cuarta fuerza en la Cámara autonómica en Vox, que pasaría de once a siete miembros