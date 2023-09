Brega al Tribunal Constitucional per Puigdemont

Torna la tensió al Tribunal Constitucional arran de la causa del Procés. En aquest cas, per la polèmica decisió de la sala de vacances de l’alta magistratura, que amb majoria de dos contra un va decidir no admetre a tràmit un recurs d’empara del president a l’exili, Carles Puigdemont, i l’exconseller Toni Comín contra les ordres nacionals de detenció dictades pel Tribunal Suprem. La batalla entre magistrats conservadors i progressistes s’acarnissa al TC, amb la fiscalia pel mig.

El ministeri fiscal, en un escrit duríssim, va presentar recurs contra la decisió de la sala de vacances de rebutjar el recurs de Puigdemont i Comín, i va demanar que la decisió fos revocada i que es debatés el cas al ple del TC. I de moment, en el ple, la majoria dels magistrats han decidit admetre a tràmit el recurs la fiscalia, que ara serà estudiat. La resposta arribarà amb una sentència de la qual serà ponent el magistrat progressista Juan Carlos Campo. La decisió s’ha pres aquest dimarts, en una reunió plenària que també ha acceptat l’abstenció del president del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido, d’apartar-se de la deliberació perquè considerat que està contaminat en tots els afers relacionats amb el referèndum del Primer d’Octubre del 2017.

El jutge Cándido Conde-Pumpido és el nou president Tribunal Constitucional / Europa Press

Els magistrats, amb la Fiscalia

La fiscalia del TC va presentar un recurs contra la decisió dels magistrats conservadors del mateix tribunal César Tolosa i Concepción Espejel, que en ple agost van inadmetre el recurs de Puigdemont malgrat l’oposició de la magistrada progressista Laura Díez. El fiscal Pedro Crespo no només va posar en dubte el fons de la decisió, sinó la seva forma i legitimitat. Ara la majoria dels magistrats pensen que la fiscalia podria tenir raó, i han decidit que és el ple qui té la responsabilitat els arguments del ministeri públic i avaluar si els dos magistrats conservadors es van passar de frenada en la sala de vacances. El fiscal Crespo entenia que la suposada “urgència” del cas no es podia justificar. Una opinió que comparteixen diversos membres del tribunal. Si el ple donés la raó al fiscal Crespo, això implicaria tramitar i estudiar el recurs de Puigdemont i Comín.

El recurs presentat davant el Tribunal Constitucional per Puigdemont i Comín denuncia la vulneració del seu dret a la tutela judicial efectiva, al jutge ordinari predeterminat per llei i a un procés amb totes les garanties. Entenen que tenien immunitat com a eurodiputats i que ordenar el seu ingrés a presó era “absolutament incompatible” amb la seva condició i “manifestament desproporcionat”. Els dos exiliats havien arribat al TC després que la Sala Penal del Suprem va desestimar els seus arguments en entendre que no es va vulnerar cap dret fonamental, ni en el cas de Puigdemont ni en el de Comín. A més, els va retreure a tots dos que qüestionessin novament la competència del Suprem i la idoneïtat del jutge instructor Pablo Llarena per dictar resolucions com la impugnada.