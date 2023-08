Sorpresa i enuig per la rapidesa del TC a tombar el recurs de Puigdemont

Aquest dimecres al matí el Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat per primera vegada l’admissió a tràmit d’un recurs d’empara vinculat amb la causa del Procés. La Sala de Vacances de l’alt tribunal, que està controlada pel bloc conservador, ha inadmès un recurs de Carles Puigdemont i Toni Comín contra les ordres nacionals de detenció que pesen sobre ells. La decisió del TC ha generat diverses reaccions de sorpresa i enuig, i és que no s’havien arribat a imaginar que actuessin és amb la rapidesa que ho ha fet.

Un dels qui ha reaccionat ha estat l’advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, que ha fet una publicació al seu compte de Twitter expressant el seu malestar: “El que no podem dir és que el Constitucional no treballa… Vam presentar el recurs el dia 31 de juliol i ja està resolt…”, constata Boye. L’advocat, però, no es queda aquí i amb certa tírria etziba: “ni un ‘judici ràpid’ és tan ràpid”. Així doncs, el que queda clar és que la sorpresa de l’advocat és per la velocitat amb la qual s’ha desestimat i no el fet en si. Cal tenir en compte, però, que la decisió que ha après aquest dimecres no té precedents, ja que fins ara tota la resta de recursos vinculats amb la causa del Procés havien estat admesos a tràmit de manera automàtica i es debatien en el Ple.

Lo que no podemos decir es que el Constitucional no trabaja… el recurso lo presentamos el 31 de julio y ya está resuelto… ni un "juicio rápido" es tan rápido https://t.co/KGi7byqe6p — Gonzalo Boye (@boye_g) August 9, 2023

Estocada en plenes negociacions

De fet, és una idea que també ha expressat a través de Twitter el secretari general de Junts, Jordi Turull: “Tot en ordre. Fa molts anys que la feina del TC és decorar jurídicament una estratègia d’Estat contra l’independentisme. I aquesta estratègia no tanca per vacances”. Aquesta estocada del TC a Puigdemont i Comín arriba en un context complicat, ja que el PSOE i Junts estan en plenes negociacions perquè els de Turull donin suport a una possible investidura de Pedro Sánchez.