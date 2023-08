L’humorista Andreu Buenafuente ha assegurat en una conversa amb el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, que la ràdio en català gaudeix de “molt bona salut” per la seva “gran qualitat” i, a més, ha constatat que per mèrits propis la ràdio en llengua catalana que es fa a Barcelona “és la millor d’Espanya”. “La llengua catalana gaudeix d’una salut de ferro a la ràdio”, ha postil·lat Antich.

Buenafuente ha destacat que “la modernitat, i molts conceptes que treballa la ràdio en català, la fan la més avançada en periodisme, en muntatge musical… i és molt bona en la mateixa concepció dels programes“. “Això sempre ha connectat amb la gent i no deixarà de fer-ho perquè la comunitat segueix escoltant molt la ràdio en català”, ha celebrat.

També s’ha definit com un humorista d'”autor” més que hereu de Joan Capri, María Santpere, Eugenio i Pepe Rubianes, tot i que es mostra molt respectuós per ells perquè “han obert camins i han creat estil” i també ha subratllat que “van fer humor en temps difícils”. D’altra banda, ha defensat que ell pot fer “humor en idioma castellà i ser humor català” i, en aquest sentit, ha posat l’exemple de l’Eugenio. “Jo a la SER faig una cosa que incorpora un cert surrealisme, escepticisme, molt pallasso que podria ser humor català”, ha apuntat.

Els límits de l’humor

Andreu Buenafuente creu que ens en podem riure de tot i que l’única frontera ha de ser “el dolor aliè” perquè “aquí no neix l’humor”. Tanmateix, ha assenyalat que això també és una qüestió de temps perquè, segons ell, “en unes hores o uns dies el mateix patidor està necessitant riure-se’n”.

D’altra banda, considera que estem construint un món millor que és més respectuós amb les minories i col·lectiu amenaçats, però ha avisat que “no ens hem de passar de frenada”. “És evident que una broma masclista no té gens de gràcia, però no ens passem de frenada i no em diguis tampoc tot el que puc fer o no”, ha sentenciat.