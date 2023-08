El humorista Andreu Buenafuente ha asegurado en una conversación con el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, que la radio en catalán disfruta de «muy buena salud» por su «gran calidad» y, además, ha constatado que por méritos propios la radio en lengua catalana que se hace en Barcelona «es la mejor de España». «La lengua catalana disfruta de una salud de hierro en la radio», ha apostillado Antich.

Buenafuente ha destacado que «la modernidad, y muchos conceptos que trabaja la radio en catalán, la fan la más avance en periodismo, en montaje musical… y es muy buena en la misma concepción de los programas«. «Esto siempre ha conectado con la gente y no dejará de hacerlo porque la comunidad sigue escuchando mucho la radio en catalán», ha celebrado.

También se ha definido como un humorista de «autor» más que heredero de Joan Capri, María Santpere, Eugenio y Pepe Rubianes, a pesar de que se ha mostrado muy respetuoso por ellos porque «han abierto caminos y han creado estilo» y también ha subrayado que «hicieron humor en tiempos difíciles». Por otro lado, ha defendido que él puede hacer «humor en idioma castellano y ser humor catalán» y, en este sentido, ha puesto el ejemplo de Eugenio. «Yo en la SER hago una cosa que incorpora cierto surrealismo, escepticismo, mucho payaso que podría ser humor catalán», ha apuntado.

Los límites del humor

Andreu Buenafuente cree que nos podemos reír de a pesar de que la única frontera tiene que ser «el dolor ajeno» porque «aquí no nace el humor». Aun así, ha señalado que esto también es una cuestión de tiempo porque, según él, «en unas horas o unos días el mismo patidor está necesitando reírse».

Por otro lado, considera que estamos construyendo un mundo mejor que es más respetuoso con las minorías y colectivo amenazados, pero ha avisado que «no nos tenemos que pasar de frenazo». «Es evidente que una broma machista no tiene nada de gracia, pero no nos pasemos de frenazo y no me digas tampoco todo el que puedo hacer o no», ha sentenciado.