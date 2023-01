El Parlament Basc debatrà si demana al Congrés un referèndum sobre la monarquia

Sotmetre la monarquia a un referèndum. Aquesta és la idea d’Elkarrekin Podemos-IU, que ha registrat una iniciativa al Parlament Basc per tal de portar a les Corts Generals espanyoles la proposta de reformar la Constitució que permeti una consulta “sobre la continuació de la monarquia a Espanya o l’establiment d’una República”, com recull Europa Press. La coalició progressista, per explicar aquesta proposició no de llei, recorda que el 23 de juliol de 1969, “el dictador Francisco Franco va nomenar Joan Carles de Borbó el seu successor com a cap de l’Estat” i afegeix que va ser una acció realitzada “segons la legalitat franquista”.

Aquest nomenament, tal com justifica E-Podemos-IU, es va fer segons el que es recull a l’article primer de la Llei 62/1969, el qual estableix que “en produir-se la vacant a la Prefectura de l’Estat, s’instaurarà la Corona a la persona del Príncep Joan Carles de Borbó i Borbó, que la transmetrà segons l’ordre regular de successió establert a l’article onze de la Llei Fonamental de 26 de juliol de 1947, modificat per la Llei orgànica de l’Estat de 10 de gener de 1967″.

La portaveu parlamentària d’Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi | Europa Press

Els ciutadans “no van poder decidir”

El grup remarca que Joan Carles de Borbó va ser “nomenat rei d’Espanya per part de les Corts franquistes” dos dies després de la mort del dictador, el 22 de novembre de 1975. Tres anys després, el 6 de desembre de 1978, es va votar la Constitució espanyola que es va promulgar el 27 de desembre del mateix any. El text diu que “s’assenyala que la forma política de l’Estat espanyol és la monarquia parlamentària, fet que implica que el rei és el cap de l’Estat”.

La coalició recorda que el referèndum constitucional “va suposar la culminació de la Transició espanyola, un procés en el qual el règim franquista es va transformar en una democràcia homologable a la resta de democràcies liberals europees”. Així i tot, en la justificació de la iniciativa, E-Podemos-IU remarca que la Constitució “es va votar en bloc” i lamenta que la població “no va poder decidir sobre un aspecte fonamental del seu sistema polític, com és la forma de govern”.

La formació assegura que “no podem parlar de democràcia plena mentre la Prefectura de l’Estat sigui resultat de l’herència sanguínia” i, per això, s’ha proposat demanar al Parlament Basc que insti al Congrés i al Senat a posar en marxar “el procés de reforma constitucional” per poder sotmetre la monarquia a un referèndum.