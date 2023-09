MÉTEO | Pluja a diverses comarques i temperatures més baixes

Tarda de pluges a diverses comarques de Catalunya. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), “s’esperen ruixats a punts del prelitoral, Pirineu i Prepirineu, i en són probables a altres punts del quadrant nord-est”. De cara al vespre, les precipitacions es concentraran al Pirineu i Prepirineu oriental. Seran de poca intensitat i acumularan quantitats poc abundants, però localment podrien descarregar grans quantitats d’aigua, com va passar dimarts.

Tot i que les tempestes d’ahir no van ser igual de fortes a tot el país, en alguns punts registrar pluges importants com a Molló (Ripollès), on van caure gairebé 63 litres per metre quadrat, o a Olot i la Vall d’en Vas (Garrotxa), on es van registrar 34 i 33 litres per metre quadrat, respectivament. Al Segrià i la Segarra van caure al voltant de 20 litres, mentre que a la resta del país les pluges van ser més aviat testimonials i a la costa no hi va caure ni una gota.

Previsió de pluges aquest dimecres 13 de setembre / Meteocat

Cinc comarques en alerta per pluja

Aquest matí hi ha hagut algunes tempestes fortes sobre el mar, però pràcticament no han arribat a la costa catalana. Aquesta tarda es preveuen tempestes a les comarques interiors de Girona i al Pirineu. El Meteocat només ha posat en alerta cinc comarques: el Solsonès, el Berguedà, el Ripollès, Osona i la Garrotxa. En totes cinc es poden registrar tempestes acompanyades de calamarsa o pedra i de ventades fortes de manera local.

Pel que fa a les temperatures, les màximes baixen lleugerament a tot el país excepte a Ponent i al quadrant nord-est, on pugen una mica. La Vall d’Aran (22 °C), la Cerdanya (23 °C) i l’Alta Ribagorça (24 °C) tindran les temperatures més baixes, mentre que la Ribera d’Ebre (31 °C) i el Baix Ebre (31 °C) tindran les més elevades. La major part del país es mou entre el 26 °C i els 29 °C.