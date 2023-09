El PP recorre a Aznar i Felipe González per pressionar el PSOE contra l’amnistia

El PP ha tret el santcristo gros per intentar frenar un eventual acord entre el PSOE i els partits independentistes catalans per a una llei d’amnistia. Aznar ha irromput en l’escenari i el seu partit l’ha ficat al mateix sac que Felipe González, que també s’ha manifestat contra el possible pacte, per tenir més força per pressionar el PSOE. I en aquesta posada en escena, pensada per justificar el fracàs segur –si no hi ha un estrany gir de guió– de la investidura d’Alberto Núñez Feijóo, no hi podia faltar l’element ETA, per això el crit d’Aznar ha sigut “Basta ya”.

L’expresident del govern espanyol ha carregat durament contra Pedro Sánchez i el seu govern amb Podemos per tenir la voluntat de negociar i pactar amb l’independentisme. Aznar ha demanat un nou ‘¡Basta Ya!’, eslògan que es va encunyar contra ETA, ara per “plantar cara amb tota la determinació” contra un pla “d’autodeterminació camuflada” que, segons creu l’expresident, posa en risc la continuïtat d’Espanya. De la mateixa manera que també ho ha fet Felipe González, Aznar critica durament la voluntat de negociar una amnistia, ja que creu que legitima “un intent colpista” i “convida a tornar-ho a fer”.

El govern espanyol, per la seva banda, ha sortit ràpidament en contra l’expresident popular. La ministra de Política Territorial i portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, va titllar les paraules d’Aznar de “colpistes” i va instar Feijóo a desacreditar-lo públicament i demanar-li que “rectifiqués immediatament”. El líder del PP, però, ha optat per un altre camí. Feijóo ha sortit a la defensa d’Aznar i assegura que “el mateix govern que abans de perdre les eleccions titllava l’amnistia d’inadmissible, ara la negocia amb independentistes mentre insulta als expresidents que es rebel·len per això”: “Ho van fer amb (Felipe) González i ara amb Aznar. Espanya no callarà davant la seva immoralitat”, etziba a través d’una piulada al seu compte de Twitter, referint-se a la desvinculació a les paraules de González contra la reunió de Díaz amb Puigdemont a Brussel·les que han adoptat des del govern espanyol en funcions.

El mismo Gobierno que antes de perder las elecciones tachaba la amnistía de inadmisible, ahora la negocia con independentistas mientras insulta a los expresidentes que se rebelan por esto.



Lo hicieron con González y ahora con Aznar.

España no callará ante su inmoralidad. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 12, 2023

No és només Feijóo qui s’encomana a Aznar i González, sinó tot el PP. La secretaria general del Partit Popular, Cuca Gamarra, ha carregat contra el govern de Sánchez per les seves paraules cap a l’expresident. Els acusa de titllar de “colpista” a un “demòcrata víctima del terrorisme” mentre “complimenta a pròfugs” de la justícia espanyola: “No ens podreu callar”, expressa Gamarra. “Un govern que anomena colpista a un demòcrata víctima del terrorisme i complimenta a pròfugs com Puigdemont demostra la perversió moral de Sánchez i el seu govern”, etziba a través d’una piulada, també. Unes paraules dels populars que arriben en l’intent d’aferrar-se als discursos reaccionaris dels expresidents per rascar el suport que encara els falta per a poder investir Feijóo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al congrés del partit / ACN

Veus contràries a Aznar

Les paraules d’Aznar també han despertat moltes veus contràries. Més enllà de les paraules de Rodríguez que han impulsat el suport del PP al seu expresident, l’exdiputat dels comuns i negociador de Sumar amb Junts, Jaume Asens, creu que amb aquestes declaracions, Aznar posa en evidència que “la dreta espanyola té un ADN predemocràtic”. Una idea molt similar a la que ha expressat aquest dimecres el portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, qui també titlla les paraules de “colpistes” i assegura que és una clara mostra del fet que el mateix expresident del PP ja “dona per perduda” la investidura de Feijóo, prevista pel 26-27 de setembre.