Mor un home en caure d’una atracció a Castellar del Vallès

Un home de 35 anys ha mort a Castellar del Vallès (Vallès Occidental) després de caure d’una de les atraccions que s’han instal·lat a l’espai Aventura’t amb motiu de la Festa Major de la població. Fonts municipals han informat que els fets van tenir lloc la tarda de dimarts, pels volts de dos quarts de cinc. La víctima va accedir al recinte quan estava tancat al públic i es va enfilar dalt d’una de les atraccions, desobeint així les recomanacions i les normes de seguretat. Un cop era dalt, l’home va caure a terra des d’una alçada considerable.

Arran de la caiguda, l’home va patir diversos traumatismes. Els serveis mèdics es van desplaçar fins al lloc de la caiguda per atendre’l, i van acabar ingressant-lo a l’Hospital Parc Tauli de Sabadell, on finalment va morir. Aquest dimecres, el consistori ha lamentat el tràgic desenllaç i ha expressat el seu condol als familiars i amics de la víctima. Per motius evidents, totes les activitats d’aquest espai han quedat suspeses arran del tràgic succés.

Dos tècnics del Sistema de Emergències Mèdiques (SEM) / Europa Press

Segona mort del dia

La tragèdia que va colpejar Castellar del Vallès dimarts a la tarda no va ser l’única del dia. Aquell mateix matí, un home de 57 anys va perdre la vida en caure d’un terrat que estava arreglant a Olot, a la Garrotxa. Segons van informar els Mossos d’Esquadra en un comunicat, l’accident laboral es va produir pels volts de les 12 del migdia. En aquell moment la víctima estava reparant la teulada d’una empresa quan va caure del terrat, de més de 8 metres. Tan bon punt el cos de policia de la Generalitat va rebre l’avís, s’han posat en marxa diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i d’Investigació de la comissaria d’Olot, dotacions dels Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques, els quals el van tractar, però sense èxit.