Aitana dona detalls de la ruptura amb Miguel Bernardeau en una cançó bomba

Aitana se suma a la llista de cantants rancoroses que volen venjar-se dels ex, pel que sembla. La cantant de Sant Climent de Llobregat també ha imitat Shakira i ha escrit una cançó plena de dards cap a Miguel Bernardeau, l’actor amb qui va sortir durant quatre anys. Després de Malú, que també ha seguit aquest camí en un tema que parla de la ruptura amb Albert Rivera, ara és el torn de la catalana. En el seu cas, deixa de dolent el seu ex en una cançó autobiogràfica que ha anomenat 2 extraños. De moment només ha compartit un petit teaser, però en aquest petit fragment ja se senten unes quantes clatellades i una mica de penediment o tristesa.

Aitana, penedida d’haver-se tatuat la inicial del seu ex

La lletra no deixarà ningú indiferent i farà mal, especialment, a l’actor d’Élite. Aquí parla d’una història de desamor i revela alguns dels motius que haurien provocat la separació, una lletra que aporta detalls que coincideixen -curiosament- amb la seva relació: “Et vaig conèixer amb 19. Petons venen, petons van. Per què torno a aquell bar si està fred com la neu i no hi ets tu. Va ser per idiota que em vaig fer aquell tattoo, però ara no estàs tu”, diu en un text que podria fer referència a la lletra M (de Miguel?) que va tatuar-se durant la seva relació.

No contenta amb deixar caure que es penedeix d’haver-se tatuat la seva inicial, continua amb els retrets: “L’última vegada et vaig veure plorant per FaceTime. Sé que va ser un mal time, però almenys et vaig dir tot el que sentia. I no és que ho senti ni que em penedeixi, però ara som dos estranys com si no haguéssim estat junts anys, com si ens féssim mal. No valen de res quatre anys junts i això sí que fa mal“.

Aitana té la ‘M’ tatuada a la costella | Twitter

Aitana i Miguel Bernardeau haurien trencat de males maneres | Antena 3

Una relació que no va acabar massa bé, sobretot si fem cas als rumors que diuen que l’artista hauria estat infidel a Miguel amb Sebastián Yatra -la seva actual parella-. A més a més, se’ls va criticar molt perquè haurien trencat en plena promoció de la seva sèrie junts i, per tal de no perjudicar la promoció, haurien fet veure que continuaven junts.

En cas de confirmar-se que aquesta cançó parla de la seva ruptura, i sembla que és bastant probable, Aitana hauria tret a la llum que l’última conversa que hauria mantingut amb l’ex hauria estat en una videotrucada en la qual ell hauria acabat plorant. Tot un drama del qual els fans de la catalana volen saber més i més tafaneries.