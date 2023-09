Aitana da detalles de la ruptura con Miguel Bernardeau en una canción bomba

Aitana se suma a la lista de cantantes rencorosas que quieren vengarse de sus ex, al parecer. La cantante de Sant Climent de Llobregat también ha imitado a Shakira y ha escrito una canción llena de dardos hacia Miguel Bernardeau, el actor con quien salió durante cuatro años. Después de Malú, que también ha seguido este camino en un tema que habla de la ruptura con Albert Rivera, ahora es el turno de la catalana. En su caso, deja de malo a su ex en una canción autobiográfica que ha llamado 2 extraños. De momento solo ha compartido un pequeño teaser, pero en este pequeño fragmento ya se escuchan unos cuantos zascas.

Aitana, arrepentida de haberse tatuado la inicial de su ex

La letra no dejará nadie indiferente y hará daño, especialmente, al actor de Élite . Aquí habla de una historia de desamor y revela algunos de los motivos que habrían provocado la separación, una letra que aporta detalles que coinciden -curiosamente- con su relación: «Te conocí con 19. Besos vienen, besos van. Para qué vuelvo a aquel bar si está frío como la nieve y no estás tú. Fue por idiota que me hice aquel tattoo , pero ahora no estás tú», dice en un texto que podría hacer referencia a la letra M (¿de Miguel?) que se tatuó durante su relación.

No contenta con dejar caer que se arrepiente de haberse tatuado su inicial, continúa con los reproches: «La última vez te vi llorando por FaceTime. Sé que fue un mal time , pero al menos te dije todo lo que sentía. Y no es que lo sienta ni que me arrepienta, pero ahora somos dos extraños como si no hubiéramos estado juntos años, como si nos hiciéramos daño. No valen de nada cuatro años juntos y eso sí que hace daño«.

Aitana tiene la ‘M’ tatuada en la costilla | Twitter

Aitana y Miguel Bernardeau habrían roto de malas maneras | Antena 3

Una relación que no acabó demasiado bien, sobre todo si hacemos caso a los rumores que dicen que la artista habría sido infiel a Miguel con Sebastián Yatra -su actual pareja-. Además, se les criticó mucho porque habrían roto en plena promoción de su serie juntos y, para no perjudicar la promoción, habrían hecho ver que continuaban juntos.

En caso de confirmarse que esta canción habla de su ruptura, y parece que es bastante probable, Aitana habría sacado a la luz que la última conversación que habría mantenido con su ex habría sido en una videollamada en la que él habría acabado llorando. Todo un drama del que los fans de la catalana quieren saber más y más cotilleos.