La Generalitat només arrenca al ministeri dos acords menors per millorar Rodalies

La consellera de Territori, Ester Capella, s’ha reunit aquest dimecres al matí amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en funcions, Raquel Sánchez, per reclamar el traspàs de Rodalies, que finalment no s’ha inclòs a l’ordre del dia de la reunió, però la trobada, que s’ha allargat més de tres hores, només ha servit per tancar un parell d’acords en matèria de Rodalies de Catalunya i un pagament de 200 milions d’euros corresponents a la disposició addicional tercera.

Capella ha anunciat en roda de premsa des de la delegació del Govern de la Generalitat a Madrid-Centre Cultural Blanquerna que han pactat “duplicar les freqüències abans de finalitzar l’any a Rodalies Lleida”, que arriba a la capital del Segrià passant per Manresa. En aquest sentit, ha remarcat que era una “qüestió prioritària” per millorar el servei. “Nosaltres reclamem el traspàs íntegre de Rodalies. Això vol dir tot. Vol dir trens, vies, planificació, tot el que afecta el sistema ferroviari que camina i transita per Catalunya”, ha destacat.

Capella ha explicat que el traspàs de Rodalies “no formava part” de l’ordre del dia d’aquesta reunió, i ha especificat que aquesta carpeta s’abordarà per “altres vies de negociació“. “Però positivitzo la resta d’acords”, ha insistit, i ha exposat que “mentre això no es produeix, nosaltres hem d’exigir i reclamar a l’Estat que compleixi amb les seves obligacions”.

Passatgers pujant a un tren de Rodalies a Castellbisba / ACN

Un altre acord “bàsic i essencial” que el Govern ha tancat amb l’executiu espanyol és “millorar el temps de resposta a les incidències” que s’han anat produint en el darrer temps -8 cada 10 dies- i “la manera com es comunica i de quina manera es fa” perquè és un tema que afecta els usuaris. “Hem acordat en treballar en la transparència de les incidències per donar una resposta ràpida i eficient”, ha sentenciat.

Altres acords de la reunió i un desacord

Rodalies no ha estat l’únic tema que s’ha tractat durant la reunió, sinó que també s’han abordat l’estat dels convenis perquè Catalunya rebi els 914 milions d’euros associats a les peticions de gestió per executar les obres de millora de l’eix pirinenc, l’N-260; les de la pacificació de la NII i els nous accessos de la C32 al Maresme; les dels nous accessos a l’AP7 i l’AP2; i els dos intercanviadors ferroviaris entre la línia del Metro del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i l’R8 de Rodalies Renfe a Volpelleres i l’Hospital General. A més, Capella ha anunciat que el Ministeri s’ha compromès a pagar 200 milions d’euros vinculats a la disposició addicional tercera.

I també s’ha parlat de la Llei d’Habitatge i s’ha acordat a incrementar el parc d’habitatge públic, però hi ha hagut un punt de desacord sobre les 140 zones tensionades per poder aplicar la contenció dels lloguers perquè, segons ha explicat la consellera, “la voluntat que ells tenen és un índex homogeni per a l’estat espanyol i nosaltres reclamem que es pugui aplicar l’índex català”.

La carta prèvia a la reunió

La reunió s’ha produït després que Capella reclamés a finals d’agost a la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en funcions, Raquel Sánchez, “culminar i completar amb urgència” el traspàs de Rodalies de Catalunya, que ha acumulat nombroses incidències aquest estiu. La consellera va exposar que aquestes incidències, sumades a les obres en curs, generen que els usuaris acumulin “enuig i amoïnament per no poder confiar en el transport públic per garantir el seu dret fonamental a la mobilitat”. Capella li va demanar la trobada, celebrada avui, per abordar el “traspàs integral de Rodalies de Catalunya a totes les seves variables”, però finalment no s’ha inclòs a l’ordre del dia.