Tots els detalls del tractament de fertilitat que està seguint Tamara Falcó

Tamara Falcó i Íñigo Onieva han reprès el tractament de fertilitat que van iniciar pocs dies abans de la boda. El matrimoni ha estat captat pels fotògrafs a les portes d’una clínica especialitzada en la cerca d’embaràs, un centre privat que aplica un tipus de tractament importat directament dels millors científics dels Estats Units.

Parlem de la naprotecnologia, un mètode de fertilitat natural inspirat en la teoria Creighton que va desenvolupar-se a finals dels anys 70. Les parelles tenen alternatives més enllà de recórrer a la fecundació in vitro, pel que diuen. Segons el que proposen aquí, la naprotecnologia consisteix en sotmetre els futurs pares a una sèrie d’estudis hormonals i tractaments naturals amb l’objectiu de suplementar hormonalment el cicle de la dona per obtenir bons resultats sense necessitar reproducció assistida. L’objectiu és analitzar profundament ambdós progenitors per trobar l’origen de la infertilitat. Asseguren poder posar-hi remei “de la manera més natural possible“.

Així ho ha explicat la directora del centre en unes declaracions a Europa Press, als qui parla meravelles d’aquest procediment innovador: “Aquesta és l’única ciència de la salut de la dona que permet monitorar reproductivament i un tractament de la salut ginecològica a través de tractaments mèdics, hormonals o no, i tractaments quirúrgics si és el cas sempre de manera cooperativa amb el cicle menstrual. No alterem el cicle natural de la dona, minimitzem els riscos i els efectes secundaris” que sí que poden tenir els tractaments de la fertilització in vitro. Un altre benefici és el preu, ja que aquest mètode és molt més barat.

Capten Tamara Falcó i Íñigo Onieva en una clínica de fertilitat | Europa Press

Els paparazzi de Diez Minutos han captat la parella a les portes de la clínica. A dins s’hi haurien estat dues hores i, en sortir, s’haurien separat i s’haurien dirigit a diferents destins. Queda clar que el seu objectiu és convertir-se en pares aviat i no tenen temps a perdre, tenint en compte que la marquesa farà 42 anys d’aquí a un parell de mesos.

Mai no se’ls havia vist tan bé, però el romanticisme -i el luxe- del viatge de noces sembla haver causat un bon efecte en una relació que va començar de la pitjor de les maneres per culpa de la infidelitat de l’empresari. Amb aquest problema superat, almenys presumptament, actualment només fan que dedicar-se missatges tendres a través d’Instagram. D’aquí, a l’anunci d’un futur embaràs que podria arribar aviat.