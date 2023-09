Todos los detalles del tratamiento de fertilidad que está siguiendo Tamara Falcó

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han retomado el tratamiento de fertilidad que iniciaron pocos días antes de su boda. El matrimonio ha sido captado por los fotógrafos a las puertas de una clínica especializada en la búsqueda de embarazo, un centro privado que aplica un tipo de tratamiento importado directamente de los mejores científicos de Estados Unidos.

Hablamos de la naprotecnologia, un método de fertilidad natural inspirado en la teoría Creighton que se desarrolló a finales de los años 70. Las parejas tienen alternativas más allá de recurrir a la fecundación in vitro, por lo que dicen. Según el que proponen aquí, la naprotecnologia consiste al someter a los futuros padres a una serie de estudios hormonales y tratamientos naturales con el objetivo de suplementar hormonalmente el ciclo de la mujer para obtener buenos resultados sin necesitar reproducción asistida. El objetivo es analizar profundamente a ambos progenitores para encontrar el origen de la infertilidad. Aseguran poder poner remedio «de la manera más natural posible«.

Así lo ha explicado la directora del centro en unas declaraciones a Europa Press , a quienes habla maravillas de este procedimiento innovador: «Esta es la única ciencia de la salud de la mujer que permite monitorizar reproductivamente y un tratamiento de la salud ginecológica a través de tratamientos médicos, hormonales o no, y tratamientos quirúrgicos, si es el caso, siempre de manera cooperativa con el ciclo menstrual. No alteramos el ciclo natural de la mujer, minimizamos los riesgos y los efectos secundarios» que sí que pueden tener los tratamientos de la fertilización in vitro . Otro beneficio es el precio, ya que este método es mucho más barato.

Capten Tamara Falcó e Íñigo Onieva en una clínica de fertilidad | Europa Press

Primeras fotos de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en una clínica de fertilidad

Los paparazzi de Diez Minutos han captado la pareja a las puertas de la clínica. Dentro se habrían estado dos horas y, al salir, se habrían separado y se habrían dirigido a diferentes destinos. Queda claro que su objetivo es convertirse en padres pronto y no tienen tiempo que perder, teniendo en cuenta que la marquesa cumplirá 42 años de aquí a un par de meses.

Nunca se les había visto tan bien, pero el romanticismo -y el lujo- de la luna de miel parece haber causado un buen efecto en una relación que empezó de la peor de las maneras por culpa de la infidelidad del empresario. Con este problema superado, al menos presuntamente, actualmente solo hacen que dedicarse mensajes tiernos a través de Instagram. De aquí, al anuncio de un futuro embarazo que podría llegar pronto.