Protecció Civil farà demà una prova d’alertes mòbils a l’àrea de Barcelona

Protecció Civil farà aquest dijous una prova del seu sistema d’alertes mòbils a tota l’àrea de Barcelona. Es tracta d’un missatge “molt sorollós” que arribarà a tots els telèfons intel·ligents de totes les persones que siguin a les comarques del Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i Baix Llobregat. Es tracta del simulacre de major abast, pel que fa al nombre de població afectada, que s’ha fet mai. Així ho va explicar aquest passat dimarts la portaveu de Govern, Patrícia Plaja. Aquesta prova, que ja s’ha realitzat a altres comarques de Catalunya, es farà entre les 10 hores del matí i les 13 hores del migdia.

De sobte, en un moment d’aquesta franja horària, a tots els telèfons mòbils intel·ligents que es trobin dins de l’àrea de Barcelona hi apareixerà un missatge de text amb el següent missatge: “Prova d’alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. És un simulacre. No telefonis al 112. En una emergència real rebries instruccions per a protegir-te”. El text, que apareixerà en l’idioma amb el qual cadascú tingui el telèfon configurat, anirà acompanyat del soroll estrident que alerta de l’emergència. A les 10 hores el rebran els municipis del Vallès Oriental, Maresme, Sant Adrià de Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet; a les 11 hores els de Barcelona; a les 12 hores els del Vallès Occidental, i a les 13 hores els del Baix Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat.

Després del simulacre, des del Govern faran circular una enquesta anònima que no recull cap dada personal per valorar l’efectivitat del missatge d’alerta. Una enquesta senzilla que pretén saber si els usuaris han rebut l’avís, en quin idioma ho han fet en cas d’haver-lo vist i, per últim, a quina companyia telefònica pertanyen.

Els simulacres anteriors

El simulacre que es viurà demà no és el primer que fa Protecció Civil per aquesta qüestió. Anteriorment, ja s’han fet quatre proves a tot Catalunya. La primera es va fer el passat 28 de febrer a Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran; la segona, el passat 12 d’abril a Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Penedès. Aquesta segona es va haver de repetir el passat 13 de juny perquè hi va haver un problema ocasionat pel Ministeri d’Interior. Per últim, la tercera es va fer el 27 d’abril a la Catalunya Central i Girona.