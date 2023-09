Salut vol prohibir fumar dins el cotxe sempre que hi hagi menors

El Departament de Salut està treballant perquè la llei que estan preparant des del Govern per combatre les addiccions inclogui la prohibició de fumar a l’interior del cotxe sempre que hi hagi menors. Així ho ha explicat el responsable de la cartera, Manel Balcells, en una entrevista a ‘RAC1’ aquest dimecres al matí. “Jo insistiré perquè la llei que estem preparant ho contempli, sobretot si hi ha canalla al vehicle”, assegura. El conseller també ha fet referència a la voluntat de prohibir el consum de tabac a les terrasses de bars i restaurants, però ho ha fet amb peus de plom, ja que assegura que és una qüestió molt controvertida i que sempre aixeca molta “polèmica”.

Tot i això, però, Balcells sí que ha dit que ja estan treballant amb el sector per buscar una solució dissuasiva que permeti “protegir la salut” sense alterar la feina que fan els restauradors. El conseller apunta que cal “ser valents” i ha afirmat que està “il·lusionat” amb aquesta nova llei. Aquesta nova norma per combatre les addiccions, però, va molt més enllà del tabac, ja que moltes altres coses, com ara les pantalles, també “són un problema greu”. Amb aquesta inclusió de les pantalles dins la regulació d’addiccions, el conseller ha obert la porta a treballar amb el Departament d’Educació per prohibir l’ús de telèfons mòbils als patis dels centres educatius o garantir que les pantalles a les aules només s’utilitzin amb finalitats educatives. “Tot està observat a l’articulat de la llei, però s’haurà de treballar amb tots els actors”, comenta.

Reunió dels consellers de Salut i Educació, Manel Balcells i Anna Simó, en la reunió amb representants de l’Institut Numància de Santa Coloma de Gramenet / ACN

Combatre l’addicció al joc

Una altra de les qüestions que ha comentat Balcells durant l’entrevista és la problemàtica de l’addicció al joc, una problemàtica, però, que no queda recollida dins la llei que estan preparant des de Salut. En referència a aquesta qüestió, el conseller aposta per evitar que s’obrin nous casinos i renega de la notícia que Barcelona acollirà a principis de 2025 la International Casinos Exhibition, la fira del joc més gran del món. “Des del punt de vista de la salut ho trobo contraindicat, poc prudent i no oportú”, comenta Balcells, afegint que “farà tot el que pugui” per frenar la celebració d’aquest esdeveniment. De fet, Balcells i l’alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, han concretat una reunió per abordar aquest tema.