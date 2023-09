El mètode dels restaurants perquè paguis més del compte

Cada cap de setmana els bars i restaurants de les ciutats s’omplen de gom a gom, tant per dinar com per sopar. Les trobades amb amics, les reunions familiars, o simplement el fet de voler-te fer un regal i menjar fora omplen cada dia molts locals del sector de la restauració. Entre menjar i riures sempre acaba arribant el mateix final: pagar el compte. Aquell moment en què la gent se sorprèn i creu que el que acaba de menjar no concorda amb el que ha pagat.

Un vídeo publicat al perfil de TikTok del canal Comer La Vanguardia (@comerlavanguardia) ha generat debat sobre tres grans trucs que fan servir els restaurants perquè, inconscientment i sense voler-ho, acabis demanant més menjar i pagant més del que tenies pensat a l’hora de sortir de casa.

La regla dels números imparells

En primer lloc hi ha la línia dels números imparells. Es tracta d’un truc ben senzill que consta de col·locar les racions amb nombres imparells, per tal que, si el grup de gent de la taula és parell, estiguis obligat a agafar dues racions. És una tàctica que es fa servir sobretot amb les croquetes i menjars d’aquestes característiques.

Acabar els preus amb cinc

Només cal fer una ullada a la carta d’algun restaurant i veure el final dels preus: 50 cèntims, 75 cèntims, gairebé sempre acaben en cinc. Tot el contrari del que veiem a molts supermercats, on els nombres acostumen a acabar en 99 per a enganyar-nos mentalment. La qüestió que els diferencia és que, en acabar en cinc, la sensació que té el consumidor és que no és una “oferta”, tal com explica el perfil de TikTok. Una cosa que no ens passa amb els números acabats amb 99.

Els petits aperitius amb begudes

Aquest és menys comú que els altres dos, però també fa els seus efectes. Mentre que a Espanya existeix la cultura d’acompanyar les canyes amb tapes sempre, a Catalunya això no passa. Alguns llocs, però, porten un petit aperitiu -cacauets normalment- que provoca que a poc a poc vagis obrint gana i, sense voler-ho, demanis alguna cosa de menjar.