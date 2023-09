Protecció Civil posa fi a l’alerta per inundacions a Catalunya

Després d’un cap de setmana marcat per les fortes pluges que han colpejat el sud de Catalunya i han causat estralls en algunes poblacions de les Terres de l’Ebre, com ara Alcanar, des de Protecció Civil ja han desactivat definitivament l’alerta per risc d’inundacions que feia dies que imperava sobre el territori. Segons asseguren a través d’un comunicat, el Pla Especial d’Emergències per Inundacions de Catalunya (INUNCAT) es dona per finalitzat gràcies a les millores de la previsió meteorològica que ha dictaminat aquest dilluns el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Aquest no és l’únic pla d’Emergència que han donat per conclòs arran de la DANA del cap de setmana, ja que, tal com asseguren en aquest mateix comunicat, aquest vespre el departament de la Generalitat també han posat el punt final del dispositiu especial coordinat per la Direcció General de Protecció Civil i l’Ajuntament d’Alcanar per realitzar neteja i sanejament de quatre sectors del municipi del Montsià molt afectats pels aiguats. L’Ajuntament del municipi havia posat en marxar un dispositiu per atacar quatre focus prioritaris d’actuació: Alcanar Platja, Rocatallada, Montsià Mar i Els vivers. Arran de la millora de la situació en la zona agreujada, el consistori ha posat fi al treball conjunt de 15 associacions de voluntaris i membres de la Creu Roja.

Moltes afectacions al sud de Catalunya

Respecte a l’episodi de pluges torrencials dels darrers dies els municipis que, a priori, han reportat més afectacions són: Alcanar, Amposta, Masdenverge, la Ràpita, Santa Bàrbara, la Sénia, Ulldecona i l’Ametlla de Mar. Les afectacions han estat múltiples, amb especial incidència sobre camins, espais públics (poliesportius, biblioteques, zones esportives) i particulars. No s’ha registrat cap dany personal. L’episodi de pluges va comportar el confinament de la població d’Alcanar amb l’ús del missatge d’alerta als mòbils. En total, en aquest episodi d’aiguats i ventades, el telèfon d’emergències 112 ha atès 581 trucades corresponents a 407 incidents, molt concentrats a les Terres de l’Ebre.