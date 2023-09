Clatellada de Ponsatí als eurodiputats per l’oficialitat del català

L’oficialitat del català a la Unió Europea és només el primer gest del govern espanyol cap a Junts per Catalunya per mirar de desencallar la investidura de Pedro Sánchez, però el procés no serà tan fàcil com es podia pensar fa unes setmanes. Alguns països han plantejat dubtes sobre l’oficialitat del català, l’euskera i el gallec, principalment per motius econòmics. En aquest marc, aquest dijous l’eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha criticat que es posin traves a l’oficialitat del català a les institucions europees amb arguments econòmics. “La raó que ha mantingut la llengua prohibida no és econòmica, com sap cada eurodiputat que avui tindrà un cotxe per anar al restaurant a sopar”, ha carregat Ponsatí durant el seu discurs des del plenari de l’Eurocambra a Estrasburg.

L’@Europarl_EN s’autoproclama el nucli de la democràcia europea però incompleix el deure de garantir el dret dels europeus a ser representats en el seu idioma. Els arguments econòmics són tan sols la coartada per donar cobertura a l’opressió de les llengües sense estat. pic.twitter.com/BXaeTqj01P — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) September 14, 2023

L’objectiu de l’exconsellera era fer veure als eurodiputats que els arguments econòmics no tenen sentit en aquest cas i recordar-los que ells tenen accés a luxes prescindibles que, en cas de ser retirats, estalviarien molts diners a la UE pel fet de ser eurodiputats. Ponsatí els ha recordat que el català ha estat vetat a la UE per “negar la veu i drets dels catalans” i no per un motiu econòmic. “Els catalans tenim dret a ser representats en català, i el deure d’aquest parlament és garantir aquest dret”, ha reblat Ponsatí. L’exconsellera ha utilitzat el català durant una petita part del seu discurs per donar més força al missatge.

L’exconsellera d’Educació exiliada, Clara Ponsatí, ha tornat aquest dilluns a Barcelona / Europa Press

Discriminació als contribuents catalans

A més, l’eurodiputada els ha recordat que per “necessitats polítiques” del PSOE ara s’ha impulsat aquesta petició, però que fins ara no havia interessat el govern espanyol. A més, ha lamentat que “immediatament” hagin sortit veus interessades a limitar el català dient que això és “massa car”. “Aparentment, els contribuents de Barcelona han de pagar per la traducció del meu discurs al francès o al suec, però els contribuents de París o Oslo no ho han de fer pel català. Els qui paguen impostos tenen drets diferents segons d’on siguin?”, ha preguntat.

L’oficialitat del català es debatrà el dia 19 de setembre al Consell d’Afers Generals de la Unió Europea. Cal recordar que perquè la mesura tiri endavant cal unanimitat, el que ara mateix sembla complicat perquè països com Suècia estan plantejant dubtes. A més, l’Eurocambra té oberta una petició per permetre l’ús d’aquestes llengües en el plenari. Això seria automàtic si la mesura del 19 de setembre tira endavant, però es podria fer igualment amb majoria simple de la Mesa.