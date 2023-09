Críticas de Ponsatí a los eurodiputados por la oficialidad del catalán

La oficialidad del catalán en la Unión Europea es solo el primer gesto del gobierno español hacia Junts per Catalunya para intentar desbloquear la investidura de Pedro Sánchez, pero el proceso no será tan fácil como se podía pensar hace unas semanas. Algunos países han planteado dudas sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, principalmente por motivos económicos. En este marco, este jueves la eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí ha criticado que se pongan trabas a la oficialidad del catalán en las instituciones europeas con argumentos económicos. “La razón que ha mantenido la lengua prohibida no es económica, como sabe cada eurodiputado que hoy tendrá un chofer para ir al restaurante a cenar”, ha cargado Ponsatí durante su discurso desde el plenario del Eurocámara en Estrasburgo.

https://x.com/claraponsati/status/1702276537196659045?s=20

El objetivo de la ex consejera era hacer ver a los eurodiputados que los argumentos económicos no tienen sentido en este caso y recordarles que ellos tienen acceso a lujos prescindibles que, en caso de ser retirados, ahorrarían mucho dinero en la UE por el hecho de ser eurodiputados. Ponsatí les ha recordado que el catalán ha sido vetado en la UE por «negar la voz y derechos de los catalanes» y no por un motivo económico. “Los catalanes tenemos derecho a ser representados en catalán, y el deber de este parlamento es garantizar este derecho”, ha remachado Ponsatí. La ex consejera ha utilizado el catalán durante una pequeña parte de su discurso para dar más fuerza al mensaje.

La ex consejera de Educación exiliada, Clara Ponsatí, ha vuelto este lunes en Barcelona / Europa Press

Discriminación a los contribuyentes catalanes

Además, la eurodiputada los ha recordado que por “necesidades políticas” del PSOE ahora se ha impulsado esta petición, pero que hasta ahora no había interesado el gobierno español. Además, ha lamentado que «inmediatamente» hayan salido voces interesadas a limitar el catalán diciendo que esto es «demasiado caro». “Aparentemente, los contribuyentes de Barcelona tienen que pagar por la traducción de mi discurso al francés o al sueco, pero los contribuyentes de París u Oslo no lo tienen que hacer por el catalán. Quienes pagan impuestos tienen derechos diferentes segundos de donde sean?”, ha preguntado.

La oficialidad del catalán se debatirá el día 19 de septiembre al Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea. Hay que recordar que para que la medida salga adelante hace falta unanimidad, el que ahora mismo parece complicado porque países como Suecia están planteando dudas. Además, la Eurocámara tiene abierta una petición para permitir el uso de estas lenguas en el plenario. Esto sería automático si la medida del 19 de septiembre sale adelante, pero se podría hacer igualmente con mayoría simple de la Mesa.