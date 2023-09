Govern y entidades presionan para culminar la oficialidad del catalán

El Govern y las entidades catalanistas continúan presionando el presidente español en funciones, Pedro Sánchez, para conseguir la oficialidad del catalán en la Unión Europea. La oficialidad se debatirá el próximo 19 de septiembre, después de que el gobierno español lo pidiera en la UE como primer acercamiento a Junts per Catalunya, el partido que podría permitir su investidura. En este marco, el ejecutivo catalán y las entidades se han unido para presionar para culminar este proceso. La consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha sido la primera a reclamar desde Bruselas la oficialidad del catalán. «No consideramos la posibilidad que no se apruebe esta oficialidad», ha asegurado en una atención a los medios este miércoles.

En este sentido, ha pedido a la Moncloa que «esté a la altura» de las circunstancias y reúna todo el apoyo posible en la UE para conseguir esta oficialidad. La oficialidad, de hecho, peligra, puesto que hay algunos países que han manifestado «dudas» sobre la incorporación del euskera, el catalán y el gallego como lenguas oficiales. Uno de estos países es Suecia.

Unas setenta organizaciones lo reclaman

En paralelo, la Plataforma por la Lengua también ha pedido a Pedro Sánchez que «haga los deberes» y negocie «como es debido» antes del 19 de septiembre, el día marcado para que el Consejo de la Unión Europea apruebe la oficialidad del catalán. Este miércoles la ONG del catalán presentó un manifiesto en que setenta organizaciones piden en el gobierno español que salga adelante esta medida mientras ostenta la presidencia del Consejo de la UE. «Queremos que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea. Y no volamos menos«, ha insistido el presidente de la entidad, Òscar Escuder, que se ha mostrado positivo porque el Consejo de la UE puerta «más de 1.100 votaciones seguidas aprobándolo todo».

Escuder ha recordado que esta aprobación es también crucial para el gobierno español, dado que necesitan los votos de los independentistas catalanes para poder acceder a la Moncloa. Esto es el que hace que las entidades sean «optimistas» a pesar de no ser «ingenuas». «Somos optimistas porque no hay obstáculos jurídicos, porque técnicamente es perfectamente posible, porque somos una lengua de diez millones de hablantes… Tenemos todos los argumentos que queramos a favor. Pero tampoco somos ingenuos, sabemos que puede pasar de todo», ha asegurado el presidente del ONG del catalán.

El presidente de Plataforma por la Lengua, Òscar Escuder / ACN

La importancia de la oficialidad

La oficialidad del catalán no servirá únicamente para poder hablar en esta lengua en el Parlamento Europeo. «La oficialidad incluye poder hablar en catalán en el Parlamento Europeo, pero poder hablar en catalán en el Parlamento Europeo sin que la lengua sea oficial en la UE no incluye el resto de ventajas que tienen las lenguas oficiales de la unión», ha avisado Escuder. Estas ventajas son, por ejemplo, que los productos de la UE estén etiquetados en catalán. «El hecho de no ser lengua oficial de la UE no es que sea importante en Bruselas o Estrasburgo, sino que es importante en los territorios de habla catalana», ha asegurado el presidente de la Plataforma por la Lengua.