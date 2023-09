Aragonés reclama a los 27 corregir «la anomalía histórica” con el catalán en la UE

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha hecho un llamamiento a los 27 para que corrijan “la anomalía histórica” que supone que el catalán no sea una lengua oficial en la Unión Europea. En un artículo publicado en varios medios europeos, Aragonés pide la “unanimidad de los 27 estados miembros” y ha asegurado que la reivindicación de hablar catalán en Europa «no es una petición coyuntural del gobierno español» sino que «viene de muy lejos». Según el presidente catalán, el próximo 19 de septiembre el Consejo «no debate sobre la reelección de Pedro Sánchez como presidente, debate sobre el reconocimiento de los derechos lingüísticos de 10 millones de ciudadanos»,

El Consejo de Asuntos General de la UE se reúne este martes con la carpeta de la oficialidad del catalán sobre la mesa, pero varios estados ya han mostrado dudas importantes sobre la viabilidad de la medida y han pedido información adicional antes de tomar una decisión. Por eso, cada vez hay más rumores que los jefes de estado y primeros ministros de la UE pospondrán la votación al consejo de octubre o de noviembre y así dar tiempo a los servicios jurídicos a elaborar un informe.

Imagen de archivo de una cumbre de jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea / ACN

Cataluña no pide un «trato de favor»

Aragonés considera que no hay que esperar, y más cuando el estado español se ha ofrecido a pagar las traducciones adicionales que hagan falta para incorporar el catalán, el eusquera y el gallego a la UE. «Es una gran oportunidad para corregir la grave anomalía histórica que representa que millones de ciudadanos europeos no tengan garantizados sus derechos lingüísticos”. El presidente de la Generalitat asegura que, a pesar de que la petición “puede ser vista con desconfianza” por partes de algunos estados, Cataluña reclama la “igualdad lingüística”, no un “trato de favor”.

Actualmente, hay solo cinco lenguas en todo Europa que no sean oficiales en la UE a pesar de serlo en su estado, que es un requisito previo indispensable. «El catalán es una de ellas, es plenamente oficial en varios territorios del Estado español y es mucho más hablada que muchas lenguas ya oficiales a las instituciones europeas”, ha recordado el dirigente catalán. También ha criticado que algunas delegaciones pongan de excusa los costes de las traducciones. «Entendemos que la defensa de los derechos de los ciudadanos no tiene que pasar por una discusión económica, pero recordamos que el gasto anual de las instituciones en traducciones supone solo un 0,2% del presupuesto comunitario”.

El gobierno español dice que hace todo el que puede

El ministro en funciones de la Presidencia, Félix Bolaños, ha garantizado este lunes que el gobierno español hace “todo el esfuerzo y todas las gestiones a todos los niveles» para conseguir que el catalán, el eusquera y el gallego sean oficiales en la Unión Europea. «Tan español es el castellano como el catalán, el eusquera y el gallego”, ha añadido. Bolaños ha evitado hablar del estado de las negociaciones para la investidura de Sánchez y ha asegurado que las conversaciones con los independentistas son “siempre discretas”.