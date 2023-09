Contactos del gobierno catalán para superar las reticencias para la oficialidad del catalán en la UE

La consejera de Acción Exterior y Unión Europea, Meritxell Serret, ha admitido contactos discretos porque superar las reticencias y que la propuesta para el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea (UE) no quede bloqueada en la reunión del Consejo de Asuntos Generales del próximo martes. Lo ha dicho este viernes en declaraciones a los periodistas después de visitar la escuela la Muntanyeta de Barcelona con la consejera de Educación, Anna Simó, y representantes del cuerpo consular -Francia, Alemania, Bélgica, Portugal y Hungría, según ha indicado la consellería- presente en Barcelona.

Preguntada por si habían abordado esta cuestión con los cónsules de los estados de la UE presentes a la visita en la Escuela La Muntanyeta, Serret ha resuelto que el objetivo principal de las encontrada de este viernes era presentarlos el modelo de escuela catalana y ha añadido que si salen otros temas, » iremos hablante». Serret ha asegurado que desde el Gobierno están «haciendo todo lo posible» para «contribuir a superar todos los escollos» y conseguir la oficialidad del catalán después de que el gobierno español pidiera iniciar el proceso para incorporar en la UE las lenguas cooficiales del Estado.

Meritxell Serret ha explicado que mantienen contactos «de manera coordinada y discreta» para generar la «confianza necesaria» para salirlo adelante. Sobre las dudas que han expresado algunos estados como Suecia, Serret ha argumentado que hay cinco lenguas oficiales en estados de la UE que no lo son en el ámbito europeo y que reconocerlas sería un «paso positivo» para «acercar el proyecto» de Europa a los ciudadanos. En este sentido, ha dicho que están «explorando la capacidad relacional» al máximo para que la propuesta de la oficialidad del catalán llegue «a buen puerto».

Eurocámara en una imagen de archivo / ACN

Dudas de Suecia

Estas declaraciones se producen después de que el gobierno de Suecia hiciera públicas el miércoles sus reticencias a incorporar el catalán como lengua oficial de la Unión Europea, del mismo modo que tampoco lo ve claro con el euskera y lo gallego. A pesar de que todavía no ha tomado su decisión final, Estocolmo quiere examinar “más a fondo” cuáles son las consecuencias “legales y financieras” de la propuesta, teniendo en cuenta que la ministra de Asuntos Europeos, Jessika Roswall, ya ha apuntado que “hay muchas lenguas minoritarias que no son oficiales dentro de la UE” y que no hace falta que todas formen parte.

Hace falta unanimidad

Los gobiernos de la Unión Europea (UE), que son los competentes para reconocer las lenguas cooficiales como lenguas de la UE, discutirán la petición española por primera vez al Consejo de Ministros de Asuntos Generales de la UE que se celebrará el próximo martes y la medida necesita la unanimidad de los 27 estados miembros para salir adelante. La consejera Serret ha asegurado que es «una oportunidad para reforzar el proyecto europeo» y «dar respuesta a los derechos sociolingüísticos de 10 millones de catalanoparlantes», así como para acercar las instituciones europeas a la ciudadanía.