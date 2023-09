El president català a l’exili, Carles Puigdemont, ha respost amb contundència les crítiques de la vella guàrdia del PSOE a les converses del govern espanyol per negociar una amnistia amb l’independentisme català. “Hi ha polítics que quan parlen fan pujar el preu del pa, i d’altres que fan pujar el preu de la calç viva”, ha etzibat Puigdemont en un missatge a la xarxa social X, l’antic Twitter. “De moment, sembla que hi ha hagut un repunt en l’interès espanyol per l’òxid de calci…” El polític català ha adjuntat una captura de pantalla amb l’evolució de les cerques a Google del terme “cal viva”, que en les últimes hores ha registrat un augment inusual coincidint amb una conferència de Felipe González i Alfonso Guerra a Madrid.

Hi ha polítics que quan parlen fan pujar el preu del pa, i d’altres que fan pujar el preu de la calç viva.

De moment, sembla que hi ha hagut un repunt en l’interès espanyol per l’òxid de calci… pic.twitter.com/kMsw9tfcmG — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) September 21, 2023

L’expresident espanyol i el seu número dos han aprofitat la presentació d’un llibre per rebutjar la possible amnistia de tots els encausats pel Procés. Els polítics espanyols han titllat la mesura d’inconstitucional i de “xantatge” que busca falsificar la història. González i Guerra han acusat Pedro Sánchez de “dissident” i “deslleial” i li han reclamat que no negociï amb els independentistes catalans. Sánchez, que aquest dimecres a l’ONU va deixar entreveure que l’amnistia està sobre la taula, ha rebut moltes pressions del seu propi partit per evitar que les negociacions de la seva investidura es converteixin en una subhasta. “No ens podem deixar fer xantatge per ningú i menys per minories en vies d’extinció”, va proclamar González.

Els històrics dirigents del PSOE Felipe González i Alfonso Guerra, en un acte a Madrid / Europa Press

Dard a la premsa espanyola per les negociacions d’investidura

Puigdemont, que aquest dijous s’ha llevat especialment sarcàstic, també ha enviat un dard a la premsa espanyola per diversos articles que s’han publicat sobre les negociacions de Junts amb el PSOE. “La premsa espanyola m’estalvia un munt de feina”, ha dit. “Cada dia m’assabento del que estic negociant i del que penso, i descobreixo moltes coses que desconeixia. Veient els esforços pel control del relat, es confirma la impressió que Espanya no és una nació, sinó una narració”