Puigdemont colla Sánchez perquè acceleri amb el català a Europa

Carles Puigdemont pressiona el govern espanyol perquè acceleri amb les gestions per culminar l’oficialitat del català a la Unió Europea. “Avui hem comprovat que Espanya no es fa escoltar a Europa tant com afirmava Sánchez”, ha etzibat el president català a l’exili en un vídeo publicat a la xarxa X, l’antic Twitter. Puigdemont ha celebrat que el procés per oficialitzar el català a Europa “mai havia arribat tan lluny”, però avisa que “no és suficient” i ha apressat el PSOE a intensificar els contactes amb la resta d’estats membre per rematar la feina. “Això no és suficient i l’estat espanyol ho sap. Sap que té feina pendent i que l’ha de fer amb diligència i sense perdre temps. L’oportunitat és ara”, ha dit.

Avui hem comprovat que Espanya no es fa escoltar a Europa tant com afirmava @sanchezcastejon. És cert però, que mai havíem arribat tan lluny i mai abans tants països de la UE s'havien mostrat favorables, i els ho vull agrair.



— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) September 19, 2023

El president català a l’exili també ha destacat la feina de passadissos que s’ha fet aquestes darreres setmanes per part de governs, entitats i activistes. “Que cap Estat hagi vetat la proposta és bona notícia, però no és suficient”, ha insistit. Amb tot, Puigdemont ha enviat un toc d’atenció a la Moncloa, ja que considera que podria haver resolt “prèviament” els dubtes i les reticències expressades per la majoria d’estats durant les reunions preparatòries. “No ha prosperat en els termes que esperàvem”, ha advertit. “Estarem molt pendents a la feina que queda pendent”.

Malgrat la decepció per l’ajornament de la decisió, Puigdemont ha volgut donar un vot de confiança a l’executiu de Pedro Sánchez, a qui ha reconegut els esforços per avançar, encara sense èxit, en l’oficialitat del català a la UE. “Ens consta el treball del ministre Albares, a qui vull agrair l’interès per conèixer i defensar també els arguments que avalen la nostra petició”, ha explicat. Abans de la reunió del Consell General de la UE d’aquest dimarts, Albares va fer una defensa inusual del català davant els micròfons i va reconèixer que hi ha “10 milions de persones” que parlen català a Europa per justificar la proposta d’oficialització de la llengua.