Guerra critica la “pressa” pel català al Congrés “però no el castellà als patis”

L’històric dirigent socialista Alfonso Guerra ha carregat aquest dimecres contra el seu propi partit per la “pressa” per poder utilitzar el català al Congrés “però no el castellà al pati dels col·legis“. L’exdirigent ha fet aquestes declaracions un dia abans de l’aprovació de la reforma del reglament de la cambra baixa que permetrà utilitzar-hi totes les llengües oficials. Des de l’Ateneu de Madrid, on ha presentat el llibre ‘La rosa y las espinas’, basat en una entrevista que li va fer l’escriptor Manuel Lamarca, Guerra ha assegurat que l’amnistia als represaliats catalans que està negociant el PSOE de Pedro Sánchez, Sumar i altres partits sobiranistes és una “condemna a la democràcia” i una “humiliació per a la generació de la transició”.

Guerra creu que l’amnistia “deixaria una hipoteca que llastaria el futur de la nació” espanyola i ha insistit que no ho podrà suportar. Segons el militant del PSOE, si la llei tira endavant en cinquanta anys “ens preguntarem com la nació es va negar a ella mateixa i el dret a defensar-se”. L’acte en el qual ha fet aquestes manifestacions ha estat presentat per l’expresident del govern espanyol i exdirigent socialista Felipe González, que també ha carregat molt durament contra l’amnistia que s’està negociant a canvi de la presidència del govern espanyol.

Els expresidents del govern espanyol, José María Aznar i Felipe González tenen el mateix plantejament pel que fa a l’amnistia / ACN

Tàndem amb Felipe González contra l’amnistia: “Esborraria el delicte”

L’exdirigent socialista, que sempre s’ha mostrat contrari al lideratge de Pedro Sánchez i a les polítiques que està adoptant, ha dit que l’amnistia és “saltar-se la legalitat” i que a Espanya es pot defensar qualsevol idea, però sense saltar-se la llei. A més, ha avisat que una possible amnistia “esborraria el delicte” i mostraria que el que es va fer és “legítim”.