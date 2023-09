Sánchez evita desmentir Junqueras sobre l’amnistia: “Negociacions discretes”

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha fet malabars per no desmentir les declaracions del líder d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, sobre el fet que l’amnistia és una part de l’acord al qual van arribar ambdós partits per a la Mesa del Congrés. El líder socialista ha dit en roda de premsa des de Nova York que les negociacions són “discretes”, però que els acords seran “transparents”. El president espanyol en funcions ha dit que un cop Felip VI el designi com a candidat explicarà “amb total transparència i franquesa” quines són les “línies mestres” del govern espanyol. A més, ha insistit que la seva relació amb Catalunya serà “coherent” amb el que han anat fent fins ara.

Sánchez ha fet totes aquestes manifestacions en una roda de premsa en el marc de la seva participació en l’Assemblea General de les Nacions Unides. El president espanyol en funcions ha descartat que els catalans prefereixin la via unilateral que algunes formacions independentistes defensen. “Quanta gent a Catalunya dona suport a la unilateralitat?”, s’ha preguntat abans de recordar que segons les dades del CEO és “entre un 10 i un 11%”. “Hi ha un 90% de ciutadans catalans que volen diàleg, retrobament, convivència i concòrdia. Aquí és on estarà el govern d’Espanya, mirant a aquest 90%”, ha dit el president espanyol.

Conferència de Pedro Sánchez a l’Ateneo de Madrid

Critica les “profecies apocalíptiques” del PP

Sánchez també s’ha mofat de les “profecies apocalíptiques que mai es compleixen” del PP i dels mitjans de comunicació conservadors. En aquest sentit, ha recordat que des que va ser investit president l’any 2018, després d’una “crisi institucional i constitucional com no n’hi havia hagut cap en 40 anys”, el seu govern ha treballat per aconseguir resultats “visibles”.

“Els fets ens avalen, i la societat catalana ha dit ‘sí’ a la política de retrobament”, ha insistit en la idea del suport que suposadament té de la societat catalana. Sánchez ha dit que en els pròxims anys l’objectiu del seu executiu “és el progrés i la convivència” i que el mètode serà “el diàleg amb els agents socials i els actors territorials”. “El marc és la constitució”, ha advertit.