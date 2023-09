ERC insisteix que l’amnistia es va lligar a l’acord pel Congrés amb el PSOE

El líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha dit per segon dia consecutiu que el seu partit dona per fet que el PSOE es va comprometre a aprovar una llei d’amnistia quan va tancar un acord amb l’independentisme per assegurar-se el control de la Mesa del Congrés. I per segon dia consecutiu, el ministre de Cultura, Miquel Iceta ha estat l’encarregat de respondre al dirigent republicà i ha negat que el govern espanyol s’hagi compromès a res concret referent a la llei d’amnistia que reclamen ERC i Junts. Els retrets creuats entre els dos polítics arriben en un moment en el qual els republicans necessiten recuperar protagonisme en unes negociacions que Junts està sabent capitalitzar millor.

Junqueras defensa que l’acord amb el PSOE, tot i no mencionar explícitament l’amnistia, hi fa una clara referència. “Inclou posar fi a la repressió per totes les vies legals necessàries i és evident que l’amnistia ho és i que s’inclou entre les vies necessàries que el PSOE ja s’ha compromès a fer”, ha dit el líder d’ERC. Junqueras ha ofert una roda de premsa a la seu del partit juntament amb altres represaliats com Carme Forcadell, Adriana Delgado, Francesc Sutrias, Marta Molina o Pau Furriol per commemorar el sisè aniversari de la manifestació davant del Departament d’Economia del 20-S del 2017.

El PSOE, que es resisteix a parlar obertament de l’amnistia i està esperant que fracassi la investidura d’Alberto Núñez Feijóo per començar a negociar, s’aferra a la literalitat del text per contradir les paraules del dirigent republicà. “Al paper diu el que diu i no diu el que no diu”, ha defensat el ministre de Cultura. Iceta ha desmentit que hi hagi un acord –igual que han fet el líder del PSC, Salvador Illa, o la vicepresidenta en funcions, Yolanda Díaz–, però ha reconegut que el govern espanyol fa temps que busca eines per “posar fi a la judicialització d’un conflicte que té arrels polítiques”.

Laura Vilagrà i Pere Aragonès després del consell executiu / ACN

ERC endureix el to contra la Moncloa pel català

Les negociacions per portar el català al Congrés i a la Unió Europea han donat fruits desiguals. El Congrés dels Diputats ha iniciat la tramitació per reformar el reglament de la cambra i permetre que el català, el basc i el gallec es converteixin en llengües de treball de la cambra. En canvi, l’oficialitat del català a la UE haurà d’esperar perquè els 27 han ajornat la decisió. Davant d’aquesta situació, els partits independentistes han reaccionat de manera desigual i, en certa manera s’han intercanviat els papers que han jugat en els últims anys.

Així, mentre ERC ha carregat obertament contra la Moncloa a través del partit i de la Generalitat per haver fet “tard i malament” la feina per aconseguir que els estats membres donessin llum verda a la proposta espanyola, Junts s’ha mostrat molt més conciliador. Tot i avisar que l’esforç del govern espanyol “no és suficient”, tant Carles Puigdemont com Míriam Nogueras han agraït expressament la tasca del ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, durant les converses per preparar el Consell General de la UE.