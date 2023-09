ERC adverteix Sánchez que no vol negociacions “d’última hora”

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha reclamat al govern espanyol que es posi les piles per començar a tancar acords i ha advertit Pedro Sánchez que no volen negociacions “última hora”. Durant el Consell Nacional del partit que s’ha celebrat aquest dissabte al matí, Rovira, que ha intervingut des de Suïssa, ha reconegut que les negociacions van lentes i temen que el PSOE busqui un acord a correcuita amb concessions que tinguin “finalitats partidistes”.

“No anem del tot bé”, ha dit Rovira, que, no obstant això, ha donat per “absolutament descomptat i assumit” el suport del PSOE i de Sumar a la llei d’amnistia, de la qual “només falta acabar de concretar” com es materialitzarà i a qui beneficiarà. La secretària general d’ERC ha insistit que el partit només votarà a favor de la investidura de Pedro Sánchez si la Moncloa posa la negociació al centre de l’agenda política, cosa que considera que ara mateix no passa.

Teresa Jordà acompanyada de Junqueras, Maragall i Rufián en un acte de campanya / ACN

Una amnistia per negociar en igualtat de condicions

Els republicans exigeixen al govern espanyol que “assumeixi la democràcia i abraci els grans consensos” de la societat catalana per continuar amb les negociacions de la investidura. Rovira considera prioritari abordar el fi de la repressió i la desjudicialització del conflicte català a través de l’amnistia i així poder situar la Generalitat en “igualtat de condicions” per avançar cap a un futur referèndum d’independència pactat i amb reconeixement internacional.

La dirigent republicana ha reiterat que les negociacions actuals, en les quals l’independentisme té una posició de força inèdita, són possibles perquè ERC ha “obert” camí aquests últims anys i ha “generat les condicions” per fer-la possible. Després de les eleccions espanyoles del 23-J, Junts ha aconseguit atraure bona part de l’atenció política i mediàtica i ha deixat en fora de joc els republicans, que en les últimes setmanes han intentat recuperar la iniciativa endurint el seu discurs contra Sánchez.