El Govern exigeix al PSOE deixar lligada l’amnistia abans de la investidura

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha reclamat al PSOE que deixi lligada la llei d’amnistia abans de la investidura de Pedro Sánchez. Vilagrà, que estava a Madrid per assistir a l’acte de la Diada que organitza la Generalitat, ha defensat que “ha de ser possible” tirar endavant la llei abans de continuar negociant. “L’amnistia és un punt de partida, un punt d’inici i una línia vermella. Estem negociant amb intensitat perquè sigui possible abans de la investidura”, ha insistit

Les paraules de Vilagrà arriben l’endemà que Teresa Jordà generés un gran enrenou assegurant que si l’aprovació de la llei d’amnistia no es podia materialitzat abans de la investidura, els republicans demanarien un “compromís” i una “calendarització signada”. Aquest dijous al matí ERC ja havia matisat les declaracions de la número 2 al Congrés dient que era del “tot viable” que la llei d’amnistia entrés a tràmit abans de la investidura. “És qüestió de voluntat política”, han explicat fonts d’ERC.

La diputada d’ERC Teresa Jordà en una atenció a mitjans a Brussel·les / ACN – Albert Cadanet

ERC lluita per no quedar eclipsada per Junts

Ara Vilagrà, des del Govern, fa un pas més i reforça el missatge dels republicans, que lluiten amb Junts per no quedar-se enrere i fer valer els seus vots. El partit de Carles Puigdemont ha insistit que cal “cobrar per avançat” quan es negocia amb el PSOE i, de fet, la seva estratègia negociadora els comença a donar a fruits, tal com reflecteix el sondeig del diari El Mundo, que augura un sorpasso de Junts a ERC en cas de repetició, tot i que per un sol escó.

La consellera de presidència ha emfatitzat que “no hi ha cap raó tècnica de terminis” que impedeixi posar en marca la llei d’amnistia abans de la investidura. Després de l’acte, Vilagrà ha insistit que no es poden “donar per descomptats” els vots d’ERC. Vilagrà ha dit que “no n’hi ha prou” amb l’amnistia i que cal “abordar la sobirania del poble de Catalunya” i altres aspectes més pragmàtics com el traspàs de Rodalies.’acte, Vilagrà a insistit que no es poden “donar per descomptats” els vots d’ERC.