Junts es desmarca d’ERC i exigeix “cobrar per avançat” amb l’amnistia

Junts per Catalunya s’ha desmarcat de l’estratègia d’ERC i ha assegurat que la condemna a Miquel Buch és una prova més que cal exigir “cobrar per avançat” amb la llei d’amnistia. El vicepresident i portaveu del partit, Josep Rius, considera que la sentència a l’exconseller d’Interior, que ha estat condemnat a quatre anys i mig de presó pel cas de l’escorta de Carles Puigdemont, és un aval a la seva estratègia de tancar els acords amb Madrid abans de la investidura de Pedro Sánchez.

“És una barbaritat i una salvatjada. Demostra que el ‘A por ellos’ decretat el 2017 és vigent. La posició de Junts ha estat sempre ferma, clara i diàfana: amnistia i autodeterminació”, ha dit en declaracions a la premsa. Rius ha deixat entendre que a Junts no es plantegen acceptar un compromís per escrit sobre l’amnistia –com sí que han fet els republicans– per donar llum verda a la investidura de Sánchez i evitar una repetició electoral. “La posició de Junts és molt clara”.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, i el portaveu Josep Rius després de l’executiva del partit / ACN

Després de les polèmiques declaracions de la número 2 d’ERC al Congrés sobre un hipotètic compromís per escrit per abordar l’amnistia després de la investidura, els republicans han volgut matisar la seva postura. “És una qüestió política que no té res a veure amb terminis de tramitacions”, han explicat d’ERC. “Que la llei d’amnistia entri abans de la investidura és del tot viable”. Els republicans asseguren que donen “per descomptada” l’amnistia, que plantegen com “un punt d’inici i a la vegada insuficient pels vots a una eventual investidura”.

Junts considera que el cas Buch reforça la seva estratègia

De fet, Junts ha vist reforçada la seva estratègia negociadora amb el sondeig que ha publicat aquesta setmana el diari El Mundo, que dona al partit de Carles Puigdemont un escó més que a ERC en el supòsit que es tornés a eleccions. Rius creu que la demanda de Junts de “cobrar per avançat”, tal com va passar amb la petició d’oficialitat del català a la Unió Europea, s’entén “encara més bé” després de la condemna a Buch. No obstant això, el dirigent ha evitat comentar si el cas Buch hauria de formar part de l’amnistia, com sí que van fer amb Laura Borràs. “Sempre hem dit que no va de persones, que no és una qüestió personal sinó que són qüestions polítiques”.

Carles Puigdemont ja va deixar molt clar en el seu discurs de la setmana passada que l’amnistia és una de les condicions “prèvies” que Junts exigeix al PSOE per negociar la investidura de Sánchez.