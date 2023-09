Puigdemont clama contra Espanya per la condemna a Buch: “Està podrida”

El president a l’exili i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha reaccionat contra la sentència de la secció segona de l’Audiència de Barcelona que condemna l’exconseller d’Interior, Miquel Buch, i l’exescorta del president Lluís Escolà a quatre anys i mig i quatre anys de presó respectivament. “Espanya està podrida en els seus fonaments i les ordres del rei d’anar a per tots nosaltres continuen intactes”, ha sentenciat en una piulada a X, anteriorment conegut com a Twitter.

Puigdemont ha traslladat tota la seva solidaritat i afecte, i també “la meva consternació” a Buch i Escolà per aquest “acte de barbàrie que acaba de cometre Espanya, amb els jutges i els fiscals al capdavant”. “L”¡a por ellos!’ guia la política, la justícia i la informació, i la veritat importa molt poc”, ha denunciat.

També ha ressaltat que aquesta és una raó més perquè l’estat espanyol entengui per què “no renunciarem mai a la unilateralitat i a la independència”. “El conseller Buch i en Lluís Escolà estan condemnats per un delicte que no han comès, només pel fet que han estat lleials i compromesos políticament i personal amb mi. Punt. Els condemnem com un acte de venjança i de represàlia perquè no m’han pogut haver”, ha reblat.

Josep Rull, Laura Borràs, Jordi Turull i Anna Erra, en l’executiva de Junts a Altafulla / Junts

Junts veu “ànim de venjança”

Junts per Catalunya ha expressat en un comunicat el seu rebuig a la sentència que “denota un clar ànim de venjança” i ha remarcat que Miquel Buch i Lluís Escolà són dues persones que han servit la Generalitat “amb total honestedat, eficàcia i lleialtat al país”. “Es tracta d’una sentència injusta, completament desmesurada” i demostra, segons ells, que la “repressió no s’atura, que la desjudicialització no existeix, i que cal que d’una vegada per totes acabi aquesta persecució permanent, sistemàtica i planificada contra l’independentisme”.

El secretari general del partit, Jordi Turull, també ha reaccionat amb un comentari a X i ho ha qualificat d’“autèntica animalada” perquè considera que la sentència “és venjança, no és justícia”. “Hi ha una cúpula judicial i un Estat totalment desbocats contra l’independentisme. I ja n’hi ja prou!”, ha reblat.