Puigdemont clama contra España por la condena a Buch: «Está podrida»

El presidente al exilio y eurodiputado de Juntos, Carles Puigdemont, ha reaccionado contra la sentencia de la sección segunda de la Audiencia de Barcelona que condena el ex consejero de Interior, Miquel Buch, y el exescorta del presidente Lluís Escolà a cuatro años y medio y cuatro años de prisión respectivamente. «España está podrida en sus cimientos y las órdenes del rey de ir a por todos nosotros continúan intactos», ha sentenciado en una piada a X, anteriormente conocido como Twitter.

Puigdemont ha trasladado toda su solidaridad y afecto, y también «mi consternación» a Buch y Escolà por este «acto de barbarie que acaba de cometer España, con los jueces y los fiscales al frente». «El ‘¡a por ellos!’ guía la política, la justicia y la información, y la verdad importa muy poco», ha denunciado.

He traslladat al conseller @MiquelBuch i a en Lluís Escolà tota la meva solidaritat i afecte, i la meva consternació per aquest acte de barbàrie que acaba de cometre Espanya, amb els jutges i els fiscals al front. Espanya està podrida en els seus fonaments i les ordres del rei… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) September 14, 2023

También ha resaltado que esta es una razón más para que el estado español entienda por qué «no renunciaremos nunca a la unilateralidad y a la independencia». «El consejero Buch y en Lluís Escolà están condenados por un delito que no han cometido, solo por el hecho que han estado leales y comprometidos políticamente y personal conmigo. Punto. Los condenamos como un acto de venganza y de represalia porque no me han podido haber», ha remachado.

Josep Rull, Laura Borràs, Jordi Turull y Anna Erre, en la ejecutiva de Juntos en Altafulla / Juntos

Junts ve «ánimo de venganza»

Junts per Catalunya ha expresado en un comunicado su rechazo a la sentencia que «denota un claro ánimo de venganza» y ha remarcado que Miquel Buch y Lluís Escolà son dos personas que han servido la Generalitat «con total honestidad, eficacia y lealtad en el país». «Se trata de una sentencia injusta, completamente desmesurada» y demuestra, según ellos, que la «represión no se para, que la desjudicialización no existe, y que hace falta que de una vez por todas acabe esta persecución permanente, sistemática y planificada contra el independentismo».

El secretario general del partido, Jordi Turull, también ha reaccionado con un comentario a X y lo ha calificado de «auténtica animalada» porque considera que la sentencia «es venganza, no es justicia». «Hay una cúpula judicial y un Estado totalmente desbocados contra el independentismo. ¡Y ya basta!», ha remachado.