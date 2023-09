Maten una dona de 68 anys a Sant Boi de Llobregat

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’una dona de 68 anys que va ser trobada morta, amb signes de violència, el passat dilluns 11 de setembre a Sant Boi de Llobregat. Els agents de l’Àrea d’Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Sud s’han fet càrrec de la investigació, ja que tot indica que es tracta d’un homicidi. Tanmateix, segons l’Agència Catalana de Notícies (ACN), de moment no s’està tractant com un cas de violència masclista perquè als investigadors no els consta cap relació sentimental ni sexual de la víctima amb cap home. Si apareguessin pistes que fan variar aquesta hipòtesi, es canviaria el plantejament del cas.

El cos va ser trobat a les 16.30 hores del dilluns, després de rebre l’avís dels veïns que se sentia una forta olor a l’escala que sortia del pis. Els agents que hi van acudir van comprovar que hi havia una dona morta al domicili en qüestió. I el següent pas va ser determinar si la mort havia estat violenta i es va concloure que sí, moment en el qual se’n van fer càrrec els agents de l’Àrea d’Investigació Criminal.

Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea d’Investigació Criminal s’han fet càrrec de la investigació / Mossos d’Esquadra

Detenen un home de 71 anys per la mort de la seva dona a Palamós

Tres dies abans d’aquest crim una altra dona va aparèixer morta, aquest cop a Palamós, al Baix Empordà. Els Mossos d’Esquadra encara estan investigant un home de 71 anys com a presumpte autor de la mort violenta de la seva parella en aquest municipi. Els fets es van produir el diumenge 3 de setembre, quan els Mossos van rebre l’avís pel descobriment del cadàver d’una dona. Quan hi van arribar van confirmar la mort violenta d’aquesta dona i van arrestar el principal acusat, la parella de la víctima. El sospitós té una malaltia mental degenerativa que hauria propiciat que matés la seva dona.