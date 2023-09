El Suprem tomba els recursos contra els indults dels Jordis

Finalment, la secció cinquena de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem ha desestimat els recursos que Vox, PP i Ciutadans van interposar contra els indults als exlíders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Els magistrats recuperen la seva antiga doctrina i consideren que la llei no els legitima per impugnar una decisió d’aquestes característiques. La secció s’ha reunit aquest matí per deliberar sobre els recursos presentats després d’un llarg camí processal.

Un cop resolts aquests dos recursos, la mateixa secció ha de decidir sobre els presentats contra els indults a l’exvicepresident Oriol Junqueras i als exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa. Tots tres condemnats per malversació i que mantenen les condemnes de 13 i 12 anys de presó i d’inhabilitació tot i haver-se derogat la sedició arran de la reforma del Codi Penal. La deliberació d’aquest matí assenyalava el camí de la resta de condemnats indultats, ara bé, els Jordis tenien la condemna per sedició i va ser substituïda per la pena de desordres públics.

