La CUP, a Junts: “Amnistia sense autodeterminació serà com uns indults 2.0”

El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha avisat aquest dijous a Junts que “una amnistia sense autodeterminació serà poc més que uns indults 2.0”, és a dir, que no aportaria cap avantatge nou per la situació actual de Catalunya. Així ho consideren els anticapitalistes després que el president a l’exili, Carles Puigdemont, hagi fixat la llei d’amnistia com una de les condicions prèvies a negociar amb els socialistes una possible investidura de Pedro Sánchez. “No es pot dissociar l’alliberament del país de l’amnistia. I sembla que això és el que pot estar passant. Tenim la sensació que Junts s’està posant al mateix carreró sense sortida on ja es va posar ERC”, etziba.

Pellicer també s’ha volgut referir a la reforma del Reglament del Congrés perquè es pugui parlar català dins la cambra baixa que es va registrar aquest passat dimecres. Des de la CUP consideren que s’ha posat el focus pel català en un context poc encertat, ja que creuen que servirà de ben poc “omplir” el Congrés de català quant a les aules es “buida”. Tot i els seus retrets, però, Pellicer també ha volgut recordar que el diputat cupaire en l’anterior legislatura Albert Botran va ser expulsat de l’hemicicle per utilitzar-lo; i també ha posat el focus que la llavors presidenta de la cambra baixa, que va renunciar ahir a la seva acta, Meritxell Batet, ha impedit durant tot el seu mandat que es parli català al Congrés tot i ser catalana i malgrat que el reglament no ho impedeix.

Laia Estrada, Bascha Change i Xavier Pellicer, diputats de la CUP-NCG, al ple del Parlament d’aquest dimecres / ACN

Guerra oberta pel català

El diputat cupaire també ha carregat contra el Govern, ja que considera que s’han mostrat molt “inactius” davant “l’ofensiva” arreu dels Països Catalans contra la llengua. Una ofensiva que s’ha vist molt clara amb els acords que han tancat l’extrema dreta i el PP al País Valencià, a l’Aragó o a les Balears, però que també es viu a Catalunya. De fet, Pellicer ha assegurat que en aquest curs escolar hi ha 26 aules que hauran d’aplicar el 25% de classes en castellà. I ho ha atribuït al marc legal aprovat per PSC, comuns, Junts i ERC que, segons ha dit, “posa les bases perquè el castellà pugui ser llengua vehicular a les escoles catalanes. En aquest sentit, també, Pellicer ha acusat la consellera d’Educació, Anna Simó, de seguir un model “continuista” amb el que havia proposat Cambray.