El fiscal general de l’Estat esquiva parlar de l’amnistia davant de Felip VI

Aquest migdia s’ha celebrat la cerimònia de l’obertura de l’any judicial que ha presidit, com cada any, el rei espanyol Felip de Borbó, a la sala de vistes del Tribunal Suprem, a Madrid. Un acte que ha comptat amb tota la cúpula del Poder Judicial així com del ministeri fiscal, en un ambient enrarit per les negociacions d’investidura del nou govern espanyol, la possibilitat d’una llei d’amnistia per a l’independentisme i l’enquistament de la renovació del Consell General del Poder Judicial. Però ni l’amnistia ni el Procés han aparegut durant la cerimònia, una fet inèdit en els darrers anys de la convocatòria.

De fet, el president del Consell General de l’Estat, Francisco Marín, ha pronunciat una sonora esbroncada al PP i el PSOE per la politització de la justícia. En aquest context, i abans del parlament de Marín, el Fiscal General de l’Estat, Álvaro García Ortiz, ha obviat referir-se a l’amnistia que negociarien el govern i l’independentisme. Un silenci interessant arran de la pressió de l’associació majoritària de fiscals, Associació de Fiscals, que reclamen la seva opinió contrària a negociar una llei d’aquestes característiques.

El monarca espanyol Felip de Borbó i el president del Tribunal Suprem Francisco Marín, en entrar a la seu del Tribunal Suprem/Casa Real

Silenci i reformes

García Ortiz ha fet el sord al comunicat de l’Associació de Fiscals amb què criticava “el silenci” del fiscal general per les paraules del president a l’exili Carles Puigdemont amb què reclamava que el ministeri públic aturés la persecució a l’independentisme. “Transcorregudes més de 24 hores des que tal exhortació arribés des de Brussel·les, el Fiscal General de l’Estat no ha volgut dit res quan ahir mateix signava dos decrets que van ser remesos a totes les fiscalies territorials”, critica la plataforma de fiscals. L’Associació de Fiscals assegura que “el silenci davant la gravetat del que demana no és una opció vàlida per a qui ostenta la direcció del ministeri fiscal”.

El Fiscal General de l’Estat ha obviat absolutament la qüestió i s’ha limitat a repassar les dades més destacables de la Memòria de la Fiscalia. Unes dades que ha utilitzat per carregar contra els “negacionistes” del canvi climàtic i de la LGTBfòbia. Per altra banda, ha reclamat als membres de la carrera fiscal “exemplaritat en actes i manifestacions” i ha recordat que són “Estat”. Així mateix ha reclamat posar en marxa la reforma processal que permeti als fiscals dirigir les investigacions penals en substitució dels jutges instructors. Ha defensat a capa i espasa la jerarquia de la institució per preservar el principi de seguretat jurídica i unitat d’acció així com igualtat davant la llei. Un principi que ha recordat que molts utilitzen per criticar la seva actuació o posar en dubte la imparcialitat de la seva acció.

En tot cas, ha demanat separar les crítiques a la seva figura de la institució com a col·lectiu que ha definit com a “valuós”. Seguint aquest fil ha raonat que el ministeri públic té “la capacitat de conformar una voluntat única en resposta a la interpretació de la llei i de l’interès social”. “No hi ha cap decisió del fiscal general que no estigui sotmesa a “motivació, publicitat i goso a dir consens”. “Que la ciutadania estigui tranquil·la”, ha conclòs.