Podemos pressiona el PSOE per reformar el sistema de renovació del CGPJ

La secretària general de Podemos i ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha celebrat el desbloqueig dels nomenaments del Tribunal Constitucional (TC) que el Consell General del Poder Judicial tenia pendents des de l’estiu, però considera que l’acord d’última hora “no tanca la crisi gravíssima” provocada per l’intent del PP de fer servir al justícia per frenar els canvis legislatius impulsats pel govern espanyol. En una entrevista a la SER, Bellara ha pressionat el PSOE perquè torni a impulsar una reforma del sistema per renovar el CGPJ, que fa quatre anys que està en funcions.

“Està pensat en el bipartidisme i permetent que el PP bloquegi sent minoria”, ha dit la ministra. Aquest mateix dimarts, la Moncloa va anunciar que la reforma judicial tombada pel TC ha “perdut urgència” i que de moment posposa qualsevol iniciativa legislativa que afecti la cúpula judicial. El govern espanyol ha rebut un toc d’atenció de Brussel·les per voler fer una reforma judicial sense consens i per la via ràpida i Pedro Sánchez no sembla disposat a donar més munició al PP, que ha aprofitat la polèmica per desgastar els socialistes de cara a les municipals del 2023.

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, / Europa Press

El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha instat als populars a tornar a les negociacions per renovar el Consell General del Poder Judicial, un conflicte que ha minat la reputació d’Espanya davant la Unió Europea i que ha provocat diversos informes negatius del Consell d’Europa, que, no obstant això, reclama una reforma consensuada i amb un ampli suport del Congrés. L’any 2021 el govern espanyol ja va haver de recular després que Brussel·les critiqués la proposta per reduir la majoria necessària al Congrés per renovar el CGPJ perquè es feia sense comptar amb el PP i comprometia la independència del poder judicial espanyol.

Podemos reclama a Yolanda Díaz que els doni suport a les municipals

Ione Belarra ha aprofitat l’entrevista per apressar la vicepresidenta tercera i ministra de Treball, Yolanda Díaz, perquè finalitzi l’organització de la plataforma Sumar per tal de poder obrir un debat amb Podemos sobre com “articular una coalició” a l’esquerra del PSOE que permeti competir contra Pedro Sánchez a les pròximes eleccions generals. I mentre Díaz concreta el seu projecte polític, la formació morada espera que la ministra faci campanya per Unidas Podemos a les municipals.