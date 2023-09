ERC acusa Junts de “posar pals a les rodes” al diàleg durant quatre anys

Esquerra Republicana ha celebrat que Junts per Catalunya s’avingui a negociar amb el PSOE per aconseguir l’amnistia i el referèndum, però ha retret a la formació de Laura Borràs i Jordi Turull que s’hagin passat quatre anys posant “pals a les rodes” al diàleg i en “avenços” com “els indults o la reforma del Codi Penal”. Així s’ha expressat la portaveu parlamentària d’ERC, Marta Vilalta, que s’ha mostrat “absolutament satisfeta” de la posició que ha adoptat Junts i que el president a l’exili, Carles Puigdemont, va fixar en la conferència que va oferir dimarts a Brussel·les.

Vilalta, que ha ressaltat que han estat “molt sols” defensant la via del diàleg, ha afirmat que ERC sempre ha defensat la coordinació entre independentistes, i ha tornat a fer una crida a Junts per “intensificar la complicitat” perquè “serem més forts” per aprofitar aquest “moment d’oportunitat”. “Ara veiem com més formacions se sumen a aquesta via, benvinguts i benvingudes”, ha sentenciat.

L’expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, arribant a la conferència que ha donat aquest dimarts a Brussel·les per abordar la investidura de Sánchez / ACN

La figura del mediador

Preguntada per si els preocupa perdre protagonisme davant del rol que ha pres Carles Puigdemont, Marta Vilalta ha contestat: “No ens preocupa gens la pèrdua de protagonisme, perquè no som aquí per tenir protagonisme. Som aquí perquè les coses passin i per intentar sortir-nos-en”. “Estem absolutament satisfets que puguem ser més”, ha afegit.

La dirigent republicana també s’ha pronunciat sobre la demanda del president a l’exili d’incorporar un mediador i, en aquest sentit, ha assegurat que no és una proposta nova i que Esquerra l’ha “reivindicada des dels inicis”: “si és possible avançar en aquest camí, benvingut sigui”. “Són condicions, són qüestions que es proposen, que, a més a més; no són noves i ha estat reivindicada des dels inicis”, ha asseverat.

Les prioritats d’ERC per a aquest curs

Des de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), on dimecres i dijous el grup d’ERC al Parlament celebra unes jornades parlamentàries per preparar el nou període de sessions, Vilalta ha explicat que “afrontem aquest curs polític amb el màxim sentit de país” i ha animat a trobar consensos entre les forces polítiques per millorar la vida dels catalans. La portaveu del grup republicà ha fixat entre les seves prioritats la defensa de la llengua catalana, posar fi a la “repressió”, exercir el dret a l’autodeterminació, el traspàs de Rodalies i la fi del dèficit fiscal.